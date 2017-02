Ne WhatsApp bekommen und darauf handeln? Die Commerzbank hat einen neuen Service gestartet: Infos per WhatsApp. News, Fakten, Produkte. Nun ja, aber diese Infos gibt es doch schon zu Hauf, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Es ist kein Service "nur" für Zertifikate-Kunden: Die Commerzbank verschickt Infos per WhatsApp an die, die es gern wollen. News, Markteinschätzungen, Produktvorschläge. Was ist daran neu, Anouch Wilhelms? Was ist das Besondere? Wer macht das? Wie kriegt man es? Wie bestellt man es im Zweifelsfall wieder ab? Anouch Wilhelms im Praxistest mit Antje Erhard.