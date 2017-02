Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, die vom chinesischen Staat auf nationaler Ebene genehmigte New Area in Guizhou im mittleren Westen Chinas, hilft Unternehmen sektorübergreifend bei der Nutzung von Chancen in Virtual Reality durch die Gründung der Beidouwan VR Town, einer Initiative, die von bevorzugten Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der schnell wachsenden VR-Branche unterstützt wird.



Das Beidou Bay VR Village, liegt im Gaofeng County der Guian New Area und ist eine neue Art von Standort, der fünf Funktionen integriert: Industrieplanung und -ausstellungen, wissenschaftliche Bildung und Förderung, Exkursionen und Erfahrungen, Innovation und Unternehmertum sowie eine Handels- und Vorführungsplattform.



Man erwartet, dass sich bis 2019 etwa 50 Unternehmen mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1,5 Millionen Einheiten VR-bezogener Ausrüstung niederlassen werden. Zusätzlich sollten diese Unternehmen 500.000 Transaktionen mit Softwareinhalten sowie 100.000 Lösungssets mit Sektoren, wie dem Gesundsheits- und Bauwesen, Planung und Bildung abgeschlossen haben. Der Standort sollte 1 Milliarde Yuan (USD $ 145,490 Millionen) Jahresumsatz erwirtschaften, 80 Millionen Yuan (USD $ 11,6 Millionen) an Steuern abführen und 3.500 neue Arbeitsplätze schaffen.



Die Beidouwan VR Town der Guian New Area ist auf die Unterstützung wirtschaftlicher Entwicklung durch den Aufbau der vollständigen Infrastruktur ausgerichtet, die für Forschung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistungen zur Unterstützung der mit VR verbundenen Branchen erforderlich ist. Die Initiative schließt Gründer- und Vorführzentren, Handelsdienstleistungen und sogar die Unterstützung von Tourismus ein. Das Gebiet feierte unlängst die Fertigstellung seiner vier wichtigen Zentren: des Weiai Education Pavilion, eines Industrieplanungszentrums, eines VR-Anwendungszentrums und eines VR-Tourismuszentrums für landwirtschaftliche Erfahrung, die alle unterschiedliche Funktionen bei der Vorstellung von VR-Anwendungen und Innovationen erfüllen. Weitere Entwicklungen sind bereits in Umsetzung und die erste Phase der Beidouwan VR Town sollte bis Mai 2017 fertiggestellt sein.



Im Oktober 2016 war die Guian New Area Gastgeber des 2016 Guian Virtual Reality Summit das den Slogan "Collaboration in Virtual and Reality" [Zusammenarbeit in Virtualität und Realität] zum Thema hatte. Das Summit zog führende Internetakteure und -entwickler an, darunter Vertreter von HTC, Facebook, der Peking University und Beijings Beihang University, die Branchenerkenntnisse bei der Anwendung von VR-Technologie in Bildung, im Tourismus und bei Gaming austauschten und Entwicklungen bei erweiterter Realität diskutierten. Während des Summits erklärte die Regierung von Guian ihre volle Hilfestellung und Unterstützung bei der Umsetzung der zehn Richtlinien zur Förderung des VR-bezogenen Geschäfts in der Guian New Area.



Im Rahmen der Initiative bietet die Verwaltung Prämien und Zuwendungen zur Unterstützung von Content-Entwicklung, Investitionsvorhaben und Industriegründerzentren an, die sich in der New Area niederlassen. Chinesische Organisationen und Forschungsinstitute, die geistiges Eigentum im Wert von RMB 2 Millionen (USD $ 290.782) generieren, erhalten Prämien von RMB 1 Million (USD $ 145.390). Eine Einmalzuwendung von bis zu RMB 5 Millionen (USD $ 726.955) steht Förderern von VR-Gründerzentren zur Verfügung.



Die Guian New Area ist die achte nationale New Area in China mit drei Hauptverantwortungen: Haupttreiber von Wirtschaftswachstum in Westchina, Pionier bei der wirtschaftlichen Öffnung und Benchmark für solide und dynamische Ökosystemzonen.



