In den Kategorien "neue Benchmark", "Innovator" und "Value-ETF" erhielten insgesamt zehn Indexfonds den Xenix ETF Award Europe 2017. Für einen besseren Durchblick im ETF-Dschungel stellen wir Ihnen einige der Gewinner vor.Mehr als 10,5 Billionen Dollar sind bereits an die Indizes von MSCI gekoppelt. Der in New York ansässige Index-Anbieter hat das Trendthema Nachhaltigkeit natürlich auch bereits für sich entdeckt. Immerhin haben sich die nachhaltigen Geldanlagen allein in der DACH-Region in den letzten zehn Jahren verzehnfacht. Und so entwickelt MSCI Indizes, die bestimmte unethische Branchen wie zum Beispiel die Rüstungs- oder Tabak-Industrie ausschließen.

