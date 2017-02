Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - AR-Technologie (Augmented Reality oder erweiterte Realität) hat sich schnell entwickelt und in der Technologiebranche weltweit große Kreise gezogen. Mit wachsender weltweiter Popularität von AR-Spielen wird die Technologie auch für Personen jeden Alters immer interessanter.



Tuyi konzentriert sich auf den Bau einer fortschrittlichen, interaktiven AR-Lernplattform und will im AR-Bildungsbereich richtungsweisend sein!



Tuyi Co. verfügt über proprietäre AR-Technologie und widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Anwendung von Online-Bildungsprodukten für Kinder. Derzeit erarbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Verlagshäusern und bekannten internationalen Universitäten die Einführung hervorragender Kinderbücher in China. Dank der fortgeschrittenen AR-Technologie lassen sich leblose Charaktere und Bilder in lebendiges AR-Material für Kinder und junge Schüler mit faszinierenden Erzählungen, Lehrbüchern und außerschulischem Lesematerial verwandeln. Diese von Tuyi Co. produzierten AR-Lernmaterialien, Cartoons, Wörterbücher und Lexika wurden bereits mehrfach international verkauft.



Die "Haotu" AR-Plattform, die Tuyi Co. mit seiner proprietären Technologie entwickelt hat, ist in China das einzige IQ-AR-Produkt, mit dem AR-Technologie in Bildungsmaterial für Kinder zur Anwendung kommt. Mit interaktivem und immersivem Lernen für Kinder und frühe Lerner bietet es ein großes Marktpotenzial.



"Haotu", ein perfektes Beispiel von AR/VR-Technologie; fantastisches Lernerlebnis mit viel Spaß.



Die "Haotu" App, ein 4D-Malspiel im Internet mit kunstvollem Design für Kinder ab 3 Jahren, wendet AR-Technologie im Design an, damit die Spieler jede beliebige Farbe verwenden und ihre Arbeit in lebendige, farbige 3D-Zeichentrickillustrationen mit Sprachfunktion und interaktiven Funktionen verwandeln können. "Haotu" vermittelt Kindern unermessliche Kreativität, da das Spiel visuelle, akustische, sprachliche Erlebnisse bietet sowie Lesen, Berührung, Zeichnen und die Denkkapazität fördert. Zudem können die Eltern an der kreativen Gestaltung der Kinder teilnehmen, an ihrem Spaß teilhaben und die Kommunikation mit den Kindern vertiefen.



Der Beginn einer großen Zukunft



Die "Haotu" App schafft eine interaktive, immersive Lernumgebung für Kinder. Digitalisierte Elemente werden miteinander verbunden und schaffen vor ihren Augen ein lebendiges 4D-Bild in Echtzeit.



Gemäß Berichten verschiedener E-Lernplattformen steht der gebührenpflichtige E-Learning-Service für Kinder in der Nutzung im mobilen Bildungssektor ganz oben. Eltern der Jahrgänge 1980 bis Mitte der 90er Jahre sind bereit, für E-Learning-Services zu zahlen, was eine immense Marktchance für "Haotu" Produkte bedeutet.



Wir sind voller Zuversicht, dass Tuyi Co. mit fortschrittlicher AR-Technologie und starken Betriebschancen am Markt als phänomenaler Neueinsteiger auftreten und die Entwicklung der AR-Technologie weltweit anführen wird.



