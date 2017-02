München (ots) - Wenige Tage vor dem 75. Geburtstag von Frank Elstner feiern Das Erste und der ORF am 8. April den Grandseigneur der Samstagabendunterhaltung mit einer großen Eurovisions-Überraschungsshow.



Der Abend wird ein Gipfeltreffen der deutschen Showstars, die den Weg von Frank Elstner begleitet haben, die von ihm entdeckt wurden oder einfach nur große Fans sind.



Kai Pflaume wird als Moderator der Sendung mit vielen Gästen und Freunden auf das umfangreiche und faszinierende Schaffen von Frank Elstner zurückblicken. Auch Weltstars kommen zum Gratulieren extra nach Berlin. An diesem Abend werden die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal erleben, wie glänzend Frank Elstner die Showbühne und die Kunst der großen Unterhaltung beherrscht hat und immer noch beherrscht. Ebenso werden seine herausragenden Leistungen als Kreativer und Showerfinder gewürdigt.



Frank Elstner, der über Jahrzehnte hinweg Millionen mit Shows wie "Wetten dass..?", "Die Montagsmaler", "Aber Hallo" oder "Verstehen Sie Spaß?" begeistert hat, der Fernsehhits erfand, die jeder kennt und liebt und die längst Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses sind, will sich mit dieser Show von der großen Samstagabendbühne verabschieden.



Frank Elstner: "Es war für mich immer eine Ehre und ein großes Vergnügen, mein Publikum zu unterhalten. 'Top, die Wette gilt!' ist der Satz, der mein Leben besonders prägte und mich begleitete. Er soll das Motto sein für einen Abend, an dem ich mein Publikum gemeinsam mit meinen Gästen zum Lachen und Staunen bringen möchte. Ganz besonders freue ich mich, dass mein Freund Kai Pflaume bei dieser für mich sehr persönlichen Sendung die Moderation übernimmt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was an diesem überraschenden Abend so alles passiert."



Die Geburtstagsshow ist eine Gemeinschaftsproduktion von SWR, hr, ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV unter Federführung des NDR.



