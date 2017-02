Frankfurt - Bereits am Donnerstag hatte das US-Landwirtschaftsministerium USDA für 2017/18 einen stärkeren Rückgang der US-Mais- und Weizenfläche prognostiziert als in früheren Schätzungen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Am Freitag nun habe das USDA seine Ernteprognosen veröffentlicht. Diese würden zum jetzigen Zeitpunkt auf der Annahme dem Trend entsprechender Erträge fußen. Da diese unter den hohen Erträgen der letzten Ernte lägen, sei der Rückgang bei der Produktion noch markanter als bei der Fläche. Er dürfte sich bei Weizen auf 20% und bei Mais auf 7% belaufen.

