Frankfurt - Gold handelt zum Wochenauftakt weiterhin bei fast 1.260 USD je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In Euro gerechnet steige Gold auf ein 5-Monatshoch von 1.190 EUR je Feinunze. Die Unsicherheit über die Politik des neuen US-Präsidenten Trump - dieser spreche in der Nacht zu Mittwoch vor dem US-Kongress - sowie die zahlreichen politischen Risiken im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in der Eurozone und das mögliche baldige Austrittsgesuch Großbritanniens aus der EU dürften die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen hoch halten. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank FED auf ihrer nächsten Sitzung am 15. März laut FED Fund Futures etwas gestiegen sei, gehe nach wie vor die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht davon aus, dass es in gut zwei Wochen zu einem Zinsschritt kommen werde. Auch dies sei positiv für Gold.

