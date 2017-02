Vor wenigen Tagen wurde ein neuer Rekord im dt. Außenhandel vermeldet und auch die Einfuhren erzielten einen Höchstwert. Was ist notwendig, um die dt. Wirtschaft weiter am laufen zu halten? Könnten die USA mit ihrer neuen Wirtschaftspolitik die Party beenden? Und wieviel Luft hat der DAX in diesem Umfeld noch? Einschätzungen von Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.