Zink soll bei den Anlegern der Liebling der Industriemetalle sein. Der Wert von Zink hat sich wegen Engpässen im Angebot um 75 Prozent gesteigert. Zugleich schrumpfen die weltweiten Ressourcen des Metalls auf der Erde.

Den Kurs in einem Jahr fast verdoppelt und kein Ende der Rally in Sicht: Zink ist der Liebling der Rohstoff-Anleger. "Jeder Investor, der sich in Industriemetallen engagiert, wettet auf weiter steigende Preise", sagt Ivan Szpakowski, Chef-Anleger des Hedgefonds Academia Capital. "Sei es in New York, London oder Shanghai." Gleichzeitig drängten immer mehr Anleger, die ihr Geld sonst eher in Aktien oder Anleihen anlegten, in den Markt.

Wegen Angebotsengpässen hat sich Zink, das vor allem zum Korrosionsschutz benötigt wird, seit Anfang 2016 um 75 Prozent auf aktuell gut 2800 Dollar je Tonne verteuert. Damit nähert sich der Preis bis auf etwa 200 Dollar dem höchsten Stand ...

