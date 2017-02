Das MediaTek Helio X30 und SlimPort-ANX7625-Referenzdesign liefert DisplayPort über USB-C-Video-Ausgang auf jedem mobilen Gerät

Analogix Semiconductor, Inc. hat heute die Verfügbarkeit des High-Performance-Referenzdesigns bekannt gegeben, das nahtlos MediaTeks Helio™ X30-Prozessor mit Analogix' ANX7625 SlimPort-Sender koppelt, um DisplayPort™ über USB-C™ bei 4K-Ultra-HD-Auflösung für intelligente Geräte zur Verfügung zu stellen.

Der MediaTek Helio X30 ist die leistungsstärkste Ergänzung der MediaTek Helio-Produktfamilie für die heutigen High-End-Smartphones. MediaTeks Helio X30 vereint MediaTeks 10-Kern-Tri-Cluster-Architektur auf dem TSMC-10nm-Prozess, bietet Energieeffizienz, nachhaltige, hohe Leistung und ist eine ideale Plattform für den ANX7625 SlimPort-Sender von Analogix, um bahnbrechende mobile 4K-Ultra-HD-Video-Erlebnisse zu bieten.

Der ANX7625 ist eine extrem energiesparsame Single-Chip-Brücke von den MIPI™- und USB-3.1-Schnittstellen des Anwendungsprozessors zu DisplayPort über USB-C, die gleichzeitig das notwendige USB-C-Port-Switching und -Management durchführt. Sie unterstützt die High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) Version 2.2/1.4 für die sichere Wiedergabe an ein Virtual Reality- (VR) Headset oder an einen Monitor oder Fernseher mit großem Bildschirm.

"Das MediaTek Helio X30 und SlimPort ANX7625 Referenzdesign wird Smartphone-Nutzern ermöglichen, sich mit einem leichten VR- oder AR-Headset zu verbinden und mit einem besseren Nutzererlebnis 360-Grad-Videos anzuschauen oder 3D-Spiele zu spielen", sagte Andre Bouwer, Vice President Marketing bei Analogix. "ANX7625 ermöglicht auch die gleichzeitige Ausgabe von Ultra-HD-Video und High-Speed-USB über den USB-C-Ladeanschluss, was wiederum Produktivitätsanwendungen wie Telefon-Dockingstationen möglich macht. Bei Anschluss an eine Docking-Station, einen Monitor und eine Tastatur, wird sich das Telefon wie ein PC verhalten."

Produktvorführungen finden während des Mobile World Congress 2017 diese Woche am Analogix SlimPort Stand Nr. 7F03 in Halle 7 an der Fira Gran Via in Barcelona statt.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von Smartphones, Tablets und Notebooks bis hin zu HD-Displays und Medien-Wiedergabe-Zubehör. Analogix ist der Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiterlösungen für Schnittstellen mit durchgehender Konnektivität über DisplayPort, inklusive der SlimPort-Produktgruppe, und das Unternehmen ist ein Branchenführer bei Controllern für Displays von Mobilgeräten, wie beispielsweise die enorm schnellen Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt worden ist. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Typ-C-Konnektor konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect, oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

