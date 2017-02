Nachdem zwei Männer nach einem illegalen Autorennen wegen Mordes verurteilt wurden, fordert die Regierung eine Verschärfung der Strafen. Bis zu fünf Jahre Haft sind im Gespräch - ähnlich wie bei Trunkenheitsvergehen.

Die Bundesregierung will den Weg für schärfere Strafen nach gefährlichen illegalen Autorennen ebnen. Das Justizministerium setze sich dafür ein, eine entsprechende Initiative des Bundesrats voranzubringen, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Der Vorstoß, den die Länderkammer in den Bundestag eingebracht hat, sieht unter anderem bis zu zehn Jahre Haft für Teilnehmer von Rennen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...