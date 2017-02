New York (ots/PRNewswire) - One-Blue LLC hat heute angekündigt, dass es zum 1. April 2017 den Großteil seiner Lizenzgebühren um 20 % reduzieren wird. One-Blue ist der Komplettanbieter wesentlicher Patentlizenzen für Blu-ray-Disk-Produkte (BD) von 17 führenden Lizenzgebern. Da BD-Produkte rückwirkend kompatibel sind, umfassen die Lizenzprogramme von One-Blue für BD-Produkte Patente, die wesentlich für alle optischen Standards sind, speziell die Standards für BD, DVD und CD. One-Blue reagiert mit dieser signifikanten Reduzierung der Lizenzgebühren aktiv auf das derzeitige und fortlaufende Auslaufen von Patenten mit Bezug zu den DVD-Standards. Die Reduzierung der Lizenzgebühren um 20 % gilt für One-Blue-Lizenzprogramme des Großteils der BD-Produkte, darunter Abspiel- und Aufnahmegeräte, Festplatten, PCs und Software. Die Lizenzgebühren von One-Blue für ein BD-Abspielgerät beispielsweise werden von 9 USD auf 7,20 USD sinken. Die Lizenzgebühren für ein BD-Aufnahmegerät sinken von 12 USD auf 9,60 USD für die Auslieferung lizenzierter Produkte ab dem 1. April 2017.



One-Blue ist überzeugt davon, dass die neuen Standard-Lizenzgebühren und günstige Bedingungen für die Lizenzierung den Herstellern und Markeninhabern von BD-Produkten weiterhin herausragenden Wert für den gesamten Bereich des Patentportfolios von One-Blue liefern.



One-Blue arbeitet derzeit an der Etablierung eines Lizenzprogramms für Produkte der Kategorie Ultra HD Blu-ray Disc (UHD-BD), dessen Ankündigung für die kommenden Monate erwartet wird.



Weitere Informationen über das Lizenzprogramm von One-Blue, darunter eine vollständige Liste der Lizenzgebühren von One-Blue, erhalten Sie auf der Website von One-Blue unter www.one-blue.com.



Über One-Blue



One-Blue LLC ist ein Komplettanbieter von für den Blu-ray-Disc-Standard wesentlichen Patentlizenzen führender Lizenzgeber. Dazu gehören ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, CyberLink, Dell, Fujitsu, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., HP Inc., JVCKENWOOD, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden und Yamaha. Diese 17 Lizenzgeber haben weltweit bislang mehr als 10.000 für Blu-ray-Disc-Produkte erteilte Patente zur Verfügung gestellt, die wesentlich für die Implementierung der Standards bei Blu-ray, DVD und CD sind. One-Blue stellt Lizenzen für diese Patente für unterschiedliche Blu-ray-Disc-Produkte bereit, darunter Abspiel- und Aufnahmegeräte, Festplatten für die Wiedergabe und für die Aufnahme, Software, PCs, beschriebene und beschreibbare Disks. Das Ziel von One-Blue ist, Chancengleichheit herzustellen. Sein Pool an Patenten basiert auf den Best Practices der Branche, mit attraktiven Lizenzgebühren, geringen Transaktionskosten und einem gestrafften Prozess bei den Patentlizenzierungen.



