Business Wire wird bahnbrechende Mitteilungen zu Aussteller-Neuigkeiten durch das Mobile World Congress Exhibitor Online News Centre verfügbar machen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170227006091/de/

Business Wire will be making breaking exhibitor news releases available through the Mobile World Congress Exhibitor Online News Centre. (Photo: Business Wire)