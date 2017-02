Beamte wie Lehrer und Polizisten verdienen je nach Bundesland höchst unterschiedlich. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine Beendigung der Besoldung nach Kassenlage. Der öffentliche Dienst soll attraktiv bleiben.

Lehrer, Polizisten und andere Beamte verdienen in finanzschwachen Bundesländern wie Berlin, dem Saarland oder Rheinland-Pfalz deutlich weniger als in reichen Ländern. Bayerische Beamte bekommen im Ländervergleich die höchsten Gehälter, wie aus dem neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin vorlag und über den die "Süddeutsche Zeitung" zuerst berichtet hatte.

