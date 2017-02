ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat die Schweizer Börse zu Wochenbeginn den Handel beendet. Mit Spannung wird auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress in Washington am Dienstag gewartet. Die Investoren hoffen auf Details zu den angekündigten Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem zu den geplanten Steuersenkungen. Die Erwartungen an Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogramme und niedrigere Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump beflügelt.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.521 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,72 (zuvor: 55,4) Millionen Aktien.

Die Analysten von Kepler Cheuvreux stehen dem schweizerischen Aktienmarkt nun wieder optimistischer gegenüber und haben ihn auf "Neutral" von "Underweight" hochgestuft. Die bislang negative Einstufung war mit dem defensiven Charakter des Aktienmarktes in der Schweiz begründet worden. Nun aber nehmen die Analysten die UBS von ihrer Liste der am wenigsten aussichtsreichen Aktien. Nach dem Kurssturz in Reaktion auf enttäuschende Geschäftszahlen bewegten sich die Bewertungskennziffern nun wieder auf einem weniger anspruchsvollen Niveau. Die Aktie zeigte sich kaum verändert.

Swiss Life wird dagegen von der Auswahlliste entfernt, nachdem der Kurs zuletzt gut gelaufen ist. Aber die Experten bleiben weiterhin positiv gestimmt für die Titel des Versicherungskonzerns. Die Papiere legten um 0,2 Prozent zu. Stattdessen wird Novartis in die schweizerische Auswahlliste aufgenommen. Die Analysten bescheinigen dem Wert ein Aufwärtspotenzial von 16 Prozent bis zum Kursziel von 90 Franken. Die Aktie legte um 0,3 Prozent auf 77,85 Franken zu.

