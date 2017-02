PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten am Montag etwas stabilisiert. Vor den im Wochenverlauf erwarteten Reden von US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchefin Janet Yellen hielt sich die Kauflaune der Anleger aber in Grenzen.

Zum Handelsschluss stieg der EuroStoxx 50 um 0,16 Prozent auf 3309,30 Punkte. Der französische CAC-40-Index schloss prozentual ohne Veränderung bei 4845,18 Punkten, während der Londoner FTSE 100 0,13 Prozent auf 7253,00 Punkte gewann.

Trump spricht in dieser Woche vor dem amerikanischen Kongress - viele Investoren hoffen auf Details zu der vor Wochen angekündigten "Steuer-Revolution". Doch laut Finanzminister Steven Mnuchin, der letzte Woche die ersten Interviews nach seiner Vereidigung gab, wird die Steuerreform frühestens im August verabschiedet. Derweil will Trump nach Angaben des Weißen Hauses das Verteidigungsbudget seines Landes um zehn Prozent oder 54 Milliarden US-Dollar anheben. Am Freitag steht Yellens Rede auf der Agenda, von der Anleger weitere Signale für eine Leitzinsanhebung erwarten./ajx/he

