Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche uneinheitlich beendet. Der Leitindex SMI war leicht fester gestartet, hatte dann aber geschwächelt. Erst gute US-Makrodaten und Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dann wieder für eine Stimmungsaufhellung. Und mit einer freundliche Wall Street wurde auch der Schweizer Leitindex wieder fast an die Nulllinie herangeführt. SLI und SPI schafften kleine Zugewinne.

US-Präsident Donald Trump hatte am Nachmittag in einem Statement erneut höhere Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben angekündigt. Zugleich soll die Internationale Hilfe zurückgefahren werden und in Bezug auf das Thema Krankenversicherung schlug er zurückhaltendere Töne an. Derweil will Trump beim Abbau von regulatorischen Vorschriften uf das Tempo drücken. Beobachter werten die Pläne der neuen Regierung als ambitioniert und rechnen mit Verzögerungen. Die Zahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone und US-Daten fielen freundlich aus.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,06% tiefer bei 8'520,56 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,12% auf 1'350,07 Zähler hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,05% auf 9'339,45 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Plus und neun im Minus.

Die grössten Verlierer unter den Blue Chips waren die beiden Uhrenwerte Swatch (-1,5%) und Richemont (-0,7%). Zudem gaben die ...

