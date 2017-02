Mobileum, der Marktführer für Roaming- und Analytiklösungen für Unternehmenstransformationen, wird mit AT&T kooperieren, um AT&Ts WiFi Hub-Dienst als Teil seines Lösungsportfolios für Dienstleister auf der ganzen Welt anzubieten. Dienstleister werden in der Lage sein, Produkte einzuführen, die WiFi-Zugriff umschließen, so dass Kunden während des Roaming weiterhin auf Anwendungen und Dienste zugreifen können.

AT&Ts WiFi Hub bietet globale Abdeckung, einschließlich Millionen von Hotspots. Nutzer können nahtlos auf diese Hotspots über ihr Smartphone zugreifen, sich mit diesen verbinden und mit ihren beliebtesten Anwendungen und Diensten verbunden bleiben.

Mobileum bietet Roaming- und Reiselösungen für globale Dienstleister. Dadurch können sie Angebote aufstellen, Nutzer versorgen und Zugriff auf Datendienste erteilen, während gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt Richtliniendurchsetzung und Servicequalität gewährleistet werden. Mobileums Dienstleistungskunden werden in der Lage sein, einen WiFi-Dienst entweder direkt durch ihre eigenen Anwendungen oder über Mobileums Produkt-Suite anzubieten.

"AT&T ist ein Pionier im konvergierten mobilen Breitband-Ökosystem", sagte JR Wilson, AT&Ts Vice President of Partnerships and Alliances sowie Vorsitzender (Chairman) der Wireless Broadband Alliance (WBA). "Wir arbeiten mit Mobileum seit einiger Zeit zusammen und freuen uns sehr, über dieses neue Kapitel in unserer Beziehung. Es wird unsere Mission voranbringen, die drahtlose Konnektivität zu verbessern und Dienste der nächsten Generation in verschiedenen globalen Märkten zu ermöglichen."

"Mobileums Analytiklösungen werden weltweit von über 600 Mobilfunkbetreibern genutzt und sind ein aktiver Umsatztreiber im Bereich Roaming- und Inlandsdienste", erklärte Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum. "Wir kombinieren unsere einzigartige Intelligence-Plattform mit unserem tiefgreifenden Telekommunikationsfachwissen, um branchenführende Lösungen in unseren Schwerpunktgebieten mobiles Reisen und Roaming, Betrug und Sicherheit sowie Kundenbeziehungen zu liefern."

"Mit unserer großen Reichweite und anerkannten Position als Branchenführer und Vordenker, werden wir diese Kooperation nutzen, um Dienstleister in die Lage zu versetzen, das Potenzial von WiFi rund um den Globus zu maximieren, indem wir ihnen helfen, zusätzliche Einnahmequellen zu entdecken sowie eine höhere Kundenzufriedenheit und -treue zu fördern."

Bitte besuchen Sie Mobileum an Stand Nr. 6I37 auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona.

