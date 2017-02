WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas schwächer geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,40 Prozent auf 2741,89 Punkte. Der Wochenauftakt verlief weitergehend nachrichtenarm und ruhig. Auch die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Die Märkte warten mit Spannung auf die Rede von Trump vor dem Kongress in diesen Tagen. Dort dürfte es unter anderem Details zu den Steuersenkungs- und Investitionsplänen geben.

Die Aktien des Immobilienentwicklers Warimpex schnellten um rund 10 Prozent nach oben, nachdem sie bereits am Freitag um mehr als zehn Prozent zugelegt hatten.

Für die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International ging es hingegen um 1,61 Prozent nach unten. Erste Group fielen vor der an diesem Dienstag anstehenden Präsentation der Jahresergebnisse um 0,65 Prozent. Größere Verluste gab es bei Do & Co (minus 2,36 Prozent) und Porr (minus 2,80 Prozent).

Für Bewegung könnte im Wochenverlauf noch die Berichtssaison der Unternehmen sorgen. Am Dienstag stehen neben den Erste-Zahlen auch Ergebnisse der AMAG und der EVN an.

Aufmerksam verfolgte werden an den Märkten zudem die politischen Entwicklungen in Frankreich im Vorfeld der dortigen Präsidentenwahl. Jüngste Umfragen signalisierten eine Niederlage der Front National-Chefin Marine Le Pen bei einer Stichwahl./mik/ger/APA/mis

