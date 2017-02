Tagesgewinner war am Montag Warimpex mit 10,20% auf 1,08 (1022% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 28,72%) vor Sanochemia mit 2,45% auf 1,67 (105% Vol.; 1W -4,30%) und Gurktaler AG VZ mit 1,68% auf 6,00 (25% Vol.; 1W 1,69%). Die Tagesverlierer: Porr mit -2,80% auf 37,95 (112% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,12%), Valneva mit -2,22% auf 2,64 (71% Vol.; 1W -7,14%), FACC mit -2,08% auf 7,05 (122% Vol.; 1W 6,24%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (54 Mio.), bet-at-home.com (4,48) und Palfinger (2,25). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Warimpex (1022%), BWT (340%) und Linz Textil Holding (286%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 37,82%, die beste ytd ist AMS mit 59,52%. Am...

