AKTIENMÄRKTE (18:24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.309,30 +0,16% +0,57% Stoxx50 3.064,29 -0,25% +1,79% DAX 11.822,67 +0,16% +2,98% FTSE 7.253,00 +0,13% +1,54% CAC 4.845,18 -0,00% -0,35% DJIA 20.812,21 -0,05% +5,31% S&P-500 2.366,85 -0,02% +5,72% Nasdaq-Comp. 5.845,87 +0,01% +8,60% Nasdaq-100 5.336,95 -0,12% +9,73% Nikkei-225 19.107,47 -0,91% -0,04% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,06 -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,24 53,99 +0,5% 0,25 -2,2% Brent/ICE 56,22 55,99 +0,4% 0,23 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,88 1.256,90 +0,4% +4,98 +9,6% Silber (Spot) 18,44 18,37 +0,4% +0,07 +15,8% Platin (Spot) 1.041,85 1.027,95 +1,4% +13,90 +15,3% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +7,0%

FINANZMARKT USA

Nach dem elften Rekordhoch in Folge zum Wochenschluss nimmt die Wall Street am Montag eine Auszeit. Die Indizes zeigen sich kaum verändert. Dafür gibt es nach Ansicht aus dem Handel auch gute Gründe: Denn US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag vor dem Kongress Details zu seinen Haushaltsplänen vorstellen. Im Fokus der Investoren dürften dabei vor allem die von ihm in Aussicht gestellten "phänomenalen" Steuerkürzungen stehen. Im Handel ist von Enttäuschungspotenzial die Rede, wenn Trump seine Pläne vorstellt und nicht entsprechend liefert. Die Aktien von Rüstungsherstellern legen gegen den Trend deutlich zu. Die neue US-Regierung plant eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 54 Milliarden Dollar, hieß es aus dem Weißen Haus. Laut einem Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, handelt es sich damit um eine Steigerung von rund 10 Prozent. Die Aktie von Lockheed Martin steigt um 0,9 Prozent, Boeing gewinnen 0,7 Prozent und Raytheon steigen um 1,2 Prozent. Die Tesla-Aktie fällt dagegen um 4,5 Prozent zurück, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Sell" von "Neutral" abgestuft hat. Zudem hatte Tesla bekannt gegeben, dass Finanzvorstand Jason Wheeler das Unternehmen im April verlassen und durch Deepak Ahuja ersetzt wird.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa haben nach dem Minus der letzten beiden Handelstage am Montag mit einem kleinen Plus geschlossen. Es verstimmte allerdings leicht, dass geplante Übernahmen nicht zum Abschluss gebracht werden. Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress in Washington am Dienstag. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten Steuersenkungen. Das Zusammengehen der Börsenbetreiber Deutsche Börse und LSE droht erneut zu scheitern. Die Aktien der Unternehmen standen in der Folge unter Abgabedruck: Die LSE-Aktien fielen um 1,1 Prozent, Deutsche Börse rutschten um 3,8 Prozent ab. Die LSE hatte in der Nacht zu Montag bekanntgegeben, dass sie nicht den Vorgaben der EU-Kommission folgen will. Nacch oben ging es nach einer Fusions-Absage dagegen bei Intesa Sanpaolo. Die Aktien stiegen um 5,5 Prozent, nachdem die Bank einer Übernahme des Versicherers Generali eine Absage erteilt hat. Für Generali ging es dagegen um 2,8 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.20 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0616 +0,47% 1,0566 1,0576 +0,9% EUR/JPY 119,0619 -0,36% 119,4926 118,79 -3,2% EUR/CHF 1,0679 +0,25% 1,0652 1,0641 -0,3% EUR/GBP 0,8520 +0,98% 0,8437 1,1814 -0,1% USD/JPY 112,15 -0,60% 112,83 112,30 -4,1% GBP/USD 1,2463 -0,70% 1,2551 1,2494 +1,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Steigende Nervosität hat sich am Montag an den asiatischen Aktienmärkten in fallenden Kursen manifestiert. Die Anleger warten gespannt auf die Rede von US-Präsident Trump am Dienstag, in der er vor dem Kongress Details zu seinen Haushaltsplänen vorstellen will. In China drehten die Kurse im späten Handel deutlicher ins Minus nach unten. Im Handel wurde erneut die Bestrafung zweier Versicherer wegen spekulativem Aktienhandels vom Freitag thematisiert. Die Verunsicherung wegen der Fiskalpolitik Trumps kam dem vermeintlich sicheren Yen-Hafen zugute. Der US-Dollar fiel vorübergehend unter 112 Yen. Der starke Yen belastete in Tokio die Kurse der Banken und Exporteure. Sinkende Renditen drückten unterdessen die Kurse japanischer Versicherer. Dai-ichi Life Holdings büßten 3,0 und Sompo Holdings 4,0 Prozent ein. Stärker unter Druck standen auch die Kurse von Halbleitertiteln. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen. Ibiden fielen um 4,6 und Sumco um 3,8 Prozent. In Singapur sprangen Aktien des Werftbetreibers Cosco Corp nach einem fast zweimonatigen Dornröschenschlaf um 16,1 Prozent nach oben. Ende Dezember war die Aktie vom Handel ausgesetzt worden, nachdem der Mutterkonzern China Cosco Shipping den Umbau des Werftengeschäfts angekündigt hatte. Am Freitagabend hatte China Cosco angekündigt, Anteile an drei Werften der Tochter zu übernehmen und dieser somit liquide Mittel zuzuführen. In Sydney kletterten QBE Insurance um 2,4 Prozent. Der Versicherer hatte die Markterwartungen mit seinen Geschäftszahlen geschlagen und Anleger mit einem Aktienrückkauf erfreut.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer droht bei S&P weiter Bonitätsabstufung

Bayer steht bei Standard & Poor's (S&P) weiter auf der Beobachtungsliste. Dem Chemiekonzern droht demnach bei dem geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konzern Monsanto weiter eine Herabstufung des Ratings. Aktuell liegt es bei A-. Mit der Überprüfung der Bonität hatten die Kreditexperten am 20. Mai 2016 begonnen. Seinerzeit hatte Bayer ein Angebot für den Wettbewerber über 122 US-Dollar je Aktie auf den Tisch gelegt. Monsanto wurde damit mit 62 Milliarden Dollar bewertet.

Deutsche Telekom und Zeiss kooperieren im Bereich Smart Glasses

Die Deutsche Telekom und der Technologiekonzern Zeiss bündeln ihre Kräfte im Bereich Datenbrillen, den sogenannten Smart Glasses. Ziel sei es, mit der Optik von Zeiss und der Netztechnologie der Telekom Datenbrillen künftig einfach nutz- und tragbar zu machen, hieß es von Zeiss bei der Ankündigung anlässlich des Mobile World Congress 2017 in Barcelona.

Deutsche Börse bleibt vor allem organisches Wachstum - mit und ohne Kengeter

Sollte die Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) tatsächlich scheitern, wird sich die Deutsche Börse wieder vornehmlich auf organisches Wachstum konzentrieren müssen. Ob der Börsenbetreiber dabei allerdings auf den Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter zählen kann, ist unklar. Über seinen Abgang spekulieren Beobachter bereits. "Die Deutsche Börse wird in Zukunft wohl wieder kleinere Brötchen backen", sagte ein Händler, der nicht mehr an ein Zusammengehen der beiden Börsenbetreiber glaubt. Konkret heißt das, dass sich die Deutsche Börse in Zukunft wieder verstärkt auf ihr organisches Wachstumsprofil und das Restrukturierungsprogramm "Accelerate" konzentrieren wird.

Bouffier: Bedingungen der Börsenfusion müssen stimmen

Trotz negativer Signale aus Großbritannien hat sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) grundsätzlich für eine Fusion von Londoner und Deutscher Börse ausgesprochen. "Wir halten eine Fusion generell für richtig, aber die Bedingungen müssen stimmen", sagte Bouffier der Bild-Zeitung. "Deshalb warten wir ab, was Brüssel rein juristisch entscheidet, dann erst entscheiden wir. Wir haben aber nie einen Hehl daraus gemacht, dass es unser Interesse ist, den Finanzplatz Frankfurt zu stärken."

SPD-Fraktionsvize attackiert Chefetage der Deutschen Börse

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Carsten Schneider hat nach dem wahrscheinlichen Scheitern der Fusion mit der London Stock Exchange die Chefetage der Deutschen Börse angegriffen. "Das Management hat dabei alles andere als glücklich agiert. Der Fusionsversuch hat der Deutschen Börse geschadet", sagte Schneider dem Tagesspiegel. Vor allem die Ermittlungen gegen Vorstandschef Carsten Kengeter wegen Insiderhandels seien eine schwere Belastung gewesen.

Nordex baut Großprojekt in den USA

Nordex hat den Auftrag zur Errichtung von 95 Turbinen in den USA erhalten. Das Projekt ist nach Angaben der im TecDAX notierten Gesellschaft die erste Umsetzung einer Safe-Harbor-Transaktion, die der Hersteller im Dezember 2016 mit einem großen internationalen Versorger vereinbart hatte. Mit dieser Transaktion habe sich der Kunde den höheren Steuervorteil gesichert, der im Jahr 2016 galt.

Berkshire Hathaway setzt weiter auf Apple

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett hat ihre Beteiligung an Apple seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Konzern aus dem Silicon Valley ist damit eine der größten Beteiligungen von Berkshire. Buffets Anteile an Apple summieren sich auf rund 123 Millionen Aktien, einer der Berkshire-Portfolio-Manager hält rund 10 Millionen, wie der Investor am Montag dem Sender CNBC sagte. Ende 2016 hielt Berkshire etwa 57 Millionen Aktien. Mit den jüngsten Käufen hätte der Anteil von Berkshire an Apple einen Wert von nahezu 18 Milliarden US-Dollar.

Johnson & Johnson schließt Übernahme von Abbott Medical Optics ab

Die milliardenschwere Übernahme des Augen-Medizintechnikgeschäft von Abbott Labs durch Johnson & Johnson ist in trockenen Tüchern. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, hat er die am 16. September angekündigte Transaktion für 4,325 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

FCC wird wohl nicht bei AT&T-Time-Warner-Fusion mitreden

Die Federal Communications Commission (FCC) wird die geplante Fusion des Medienunternehmens Time Warner und des Telekomkonzerns AT&T wahrscheinlich nicht unter die Lupe nehmen. Dies kündigte der neue Chairman der Aufsichtsbehörde, Ajit Pai, am Montag in einem Interview anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona an. Seiner Kenntnis nach hätten die beiden Unternehmen den Deal derart gestaltet, dass keine Frequenzlizenzen übertragen würden. Daher bleibe die FCC außen vor. Frequenzen wären der Ansatzpunkt für eine Überprüfung gewesen. Seinem Verständnis nach werde der Deal nicht bei der FCC angemeldet.

