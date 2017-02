Zerschlagene und umgeworfene Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof: Die Polizei in der US-Stadt Philadelphia ermittelt wegen der Schändung. Politiker und jüdische Organisationen bezeichnen den Vorfall als feigen Akt.

Zahlreiche Politiker und jüdische Organisationen haben die Schändung eines jüdischen Friedhofs in der US-Ostküstenmetropole Philadelphia scharf verurteilt. Dabei handele es sich um einen "verachtenswerten und feigen Akt des Hasses", sagte der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, am Montag in New York. "Das ist nicht nur ein Angriff auf die jüdische Gemeinschaft, sondern auf die Werte der Freiheit und Brüderlichkeit, für die Amerika steht." Der Jüdische Weltkongress hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden zu vertreten.

Unbekannte hatten auf dem Mount Carmel Friedhof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...