Tote Zivilisten, strategische Vorstöße, Drohnenangriffe - wie ein Waffenstillstand mutet die Lage in Syrien nicht an. Bei den Friedensverhandlungen in Genf macht die Opposition der Regierung schwere Vorwürfe.

Bei Luftangriffen in der von Rebellen beherrschten Provinz Idlib in Syrien sind mindestens elf Menschen getötet worden. Das Nachrichten-Netzwerk Baladi zeigte am Montag Bilder von Rettern, die in der Stadt Ariha unter Trümmern nach Verschütteten suchten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, mindestens sieben Zivilisten und vier noch nicht identifizierte Personen seien getötet worden. Die Angriffe habe die Armee geflogen. Die Rettungsgruppe Syrische Zivilverteidigung sprach von 15 Toten.

Die auf die Beobachtung von Extremisten-Webseiten spezialisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...