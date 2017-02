The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2017



ISIN Name



DE000A1RFGW0 AREAL IMMOB.U.BET.AG

ES0117390411 CEMENT.PORTL.INH. EO 1,50

US1798951075 CLARCOR INC. DL 1

US20341J1043 COMM.SAL.LEA.INC.DL-,0001

US46069S1096 INTERSIL DL-,01

US8475601097 SPECTRA ENERGY DL -,001