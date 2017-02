Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat eine starre Fokussierung auf eine strenge Sparpolitik in Europa kritisiert.

"Ich finde, dass wir in den letzten Jahre schon in der Art, wie wir diskutiert haben, einen Fehler gemacht haben", sagte er am Montag bei seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Rom. Es sei vernachlässigt worden, dass das EU-Abkommen Stabilitäts- und Wachstumspakt heiße und nicht nur Stabilitätspakt. ...

