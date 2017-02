Never fight the Fed, heißt es an der Wall Street. Will heißen: Wenn die Fed eine stark restriktive Geldpolitik durchführt, sollte man besser kein Bulle in Bezug auf Aktien sein. Und umgekehrt. Nun, von einer stark restriktiven Geldpolitik ist die Fed weit entfernt. Der aktuelle behutsame Kurs der Zinserhöhungen ist eher als eine Zinspolitik in Richtung hin zur Normalisierung zu verstehen.

Kommt im März eine Zinserhöhung?

Dass es in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...