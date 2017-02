Essen (ots) - Anscheinend ist Deutschland einmal einig in der Meinung: Das harte Urteil gegen die beiden todbringenden Raser war überfällig. Doch die Aufgabe von Justiz im Rechtsstaat ist es eben nicht, abschreckende Urteile zu fällen, sondern die Feststellung und Bestrafung individueller Schuld. Trifft der Mordvorwurf eindeutig zu? Da lässt der Richterspruch Fragen offen.



Abschreckende Strafandrohungen gab es bislang im Verkehr nicht, weder bei Unfällen mit extrem überhöhter Geschwindigkeit noch nach exzessivem Alkoholmissbrauch. Dass Raser und Säufer, die Menschen mit ihrem Auto getötet haben, mit Bewährungsstrafen aus dem Gerichtssaal geben, war bis gestern nicht die Ausnahme.



Jetzt wird der Strafkatalog verschärft, endlich. Ein Wettrennen auf der Straße allein muss genügen, um den Fahrern lange Zeit das Fahren zu verbieten. Und ist es richtig, dass jeder junge Kerl noch am Tag des Führerscheinerwerbs jedes PS-Monster bewegen darf? Normal ist es jedenfalls nicht.



Zudem: Härtere Strafen schrecken potenzielle Raser nur gemeinsam mit viel schärferen Kontrollen ab.



