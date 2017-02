Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Eine Delegation von JUMORE besuchte zwischen dem 21. und 24. Februar Kasachstan auf Einladung der dortigen Regierung. Bakhytzhan Sagintayev, Premierminister von Kasachstan, begrüßte die Delegation von JUMORE mit freundlichen Worten. In einer gemeinsamen Sitzung wurden anschließend Kooperationsfragen in Zusammenhang mit grenzüberschreitendem E-Commerce, Finanzen, Wissenschaft und Technologie, industrieller Entwicklung und Förderung neuer ökonomischer Wachstumsmodelle diskutiert.



Während ihres Aufenthalts traf sich die Delegation von JUMORE außerdem mit dem Chef des Astana International Financial Center (AIFC), dem Bürgermeister von Astana sowie Spitzenvertretern wichtiger Institutionen, darunter KAZNEX INVEST, eine große Entwicklungsinstitution unter dem kasachischen Ministerium für Investition und Entwicklung, dem staatlichen Logistikunternehmen KTZ Express sowie der größten kasachischen nationalen Handelskammer ATAMEKEN. Es wurde Übereinkunft in vielen Kooperationsfragen bei bilateralem und multilateralem Handel, Finanzen, Investitionen und Logistik und mehr im Kontext der Belt-and-Road-Initiative (Chinas Seidenstraßeninitiative) erzielt.



Kasachstan ist ein wichtiger Knotenpunkt auf der neuen Seidenstraße. Es grenzt an China und ist somit die erste Station auf dem Weg von China nach Zentralasien. JUMORE pflegt schon seit langer Zeit enge Arbeitsbeziehungen mit Kasachstan. 2016 führte JUMORE tiefe Gespräche mit der kasachischen Botschaft in China und vereinbarte eine strategische Kooperation mit mehreren wichtigen kasachischen Institutionen. Während des G20-Gipfels in Hangzhou traf sich Bakhytzhan Sagintayev mit JUMORE und war voll des Lobes über das Geschäftsmodell.



Über das E4B-Modell verschafft JUMORE kasachischen Rohstoffen und Produkten Zugang zum chinesischen und zu internationalen Märkten. Gleichzeitig sind über die Plattform von JUMORE hochwertige Güter aus China in Kasachstan verfügbar. So werden der wirtschaftliche Austausch und der Handel zwischen China und Kasachstan effektiv angekurbelt. Darüber hinaus kann JUMORE Kasachstan dabei helfen, globale Investoren, Technologie und Dienstleistungen ins Land zu holen und das herstellende Gewerbe zu beleben. Angesichts des dringend notwendigen Baus und Ausbaus von Infrastruktur in Kasachstan können beide Parteien bei Projekten wie Straßen, Schienen, Häfen, Kommunikation, Energie usw. neue Kooperationsmöglichkeiten ausloten.



Jumore pflegt bereits mit mehr als 120 Ländern auf der ganzen Welt sowie allen chinesischen Provinzen kooperative Beziehungen. Es ist zu erwarten, dass die Kooperation zwischen China und Kasachstan den wirtschaftlichen Wandel in Kasachstan voranbringen und ein festes Fundament für den Ausbau der chinesisch-kasachischen Zusammenarbeit schaffen wird.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/472224/JUMORE_Kazakhstan_Meeting.jpg



