TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/27/17 -- The common shares of One World Minerals Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

One World Minerals holds an option to acquire a 100% interest in the Mogollon silver-gold project located in Catron County in southwest New Mexico, U.S.A.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de One World Minerals Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

One World Minerals detient une option pour acquerir une participation de 100% dans le projet d'argent-or Mogollon situe dans le comte de Catron dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique, Etats-Unis.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: One World Minerals Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): OWM ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 52 761 383 outstanding/Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 2 200 000 issuance/Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Mining/Mines ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 68247P 10 4 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA68247P 10 4 5 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 1000 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/ $CA negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: February 28, 2017/Le 28 fevrier 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: TSX Venture Exchange/ la Bourse de croissance TSX ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal year end/Cloture de l'exercice December 31/ Le 31 decembre financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc. ----------------------------------------------------------------------------

