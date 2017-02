Nutzer von Android Wear 2.0 auf der ganzen Welt haben jetzt Zugang zu Wettervorhersagen mit Superior Accuracy und können unterwegs immer informiert bleiben.



State College, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - AccuWeather, der Weltmarktführer bei Wetterinformationen und digitalen Medien, hat heute den globalen Launch der AccuWeather App für Android Wear 2.0 bekanntgegeben. Die auf allen Android Smartphones, Tablets und Wearables verfügbare AccuWeather App bietet Nutzern ein personalisiertes Erlebnis, das auf Tastendruck abrufbar ist und sie mit relevanten Informationen zu örtlichen Wetterbedingungen und Unwetterwarnungen versorgt, was zum Schutz von Menschen beiträgt.



Die AccuWeather App für Android Wear 2.0 bietet dem Nutzer sechs Complications zur Auswahl. Jede lässt sich auf dem Ziffernblatt personalisieren und liefert lokale Wettervorhersagedaten wie aktuelle Wetterlage, Wolkendecke, Niederschlag, AccuWeather RealFeel® Temperatur, Windgeschwindigkeit und mehr. Durch einfaches Antippen einer Complication öffnet sich augenblicklich die AccuWeather App mit dem Bildschirm "Now". Auf dem Bildschirm "Now" kann der Nutzer Informationen zur aktuellen Wetterlage, aktuellen Temperatur sowie Höchst- und Tiefsttemperaturen des Tages einsehen. Durch einfaches Antippen des Bildschirms "Now" wird eine Stundenvorhersage für bis zu 12 Stunden eingeblendet. Durch erneutes Antippen ändert sich die Anzeige in die Tagesvorhersage. Beim dritten Antippen öffnet sich die AccuWeather App auf dem verbundenen Android Smartphone mit detaillierten lokalen Wettervorhersagen und Informationen mit Superior Accuracy.



"AccuWeather will Wetterinformationen und Updates mit Superior Accuracy in interessanten, für den Nutzer relevanten neuen Formaten anbieten, mit denen auf der ganzen Welt die Lebensqualität und der Schutz von Menschen verbessert wird", sagte Steven Smith, President des Bereichs Digitale Medien bei AccuWeather. "Mit einer der ersten auf dem neuen Betriebssystem Android Wear 2.0 verfügbaren Apps ist AccuWeather auch jetzt wieder Vorreiter bei mobiler Innovation und erfüllt seine lebensrettende Mission."



Von AccuWeather gibt es für das neue Betriebssystem Android Wear 2.0 auch ein personalisierbares Ziffernblatt, das nach dem Herunterladen der AccuWeather App für Android Wear 2.0 verfügbar ist. Damit kann jeweils eine von drei Complications auf dem Gerät angezeigt werden. Das Benutzererlebnis kann durch weitere Optionen personalisiert werden, beispielsweise durch Auswahl eines Orts, Abonnieren von Unwetterwarnungen für den jeweiligen Ort, Wechsel zwischen Celsius/Fahrenheit sowie Aktivierung bzw. Deaktivierung von GPS, um Echtzeit-Wetterupdates an jedem Ort der Welt automatisch zu erhalten.



Die AccuWeather für Android Wear 2.0 App und die AccuWeather App für alle Android Smartphones und Tablets gibt es im Google Play (http s://play.google.com/store/apps/details?id=com.accuweather.android&hl= en) Store.



Informationen zu AccuWeather, Inc., und AccuWeather.com



Weltweit verlassen sich mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf AccuWeather, um ihr Leben zu planen, ihr Unternehmen zu schützen und ihren Tag besser zu gestalten. AccuWeather liefert stunden- und minutengenaue Wettervorhersagen mit Superior Accuracy. Für das Publikum relevante Inhalte und anspruchsvolle Videopräsentationen werden über Funk und Fernsehen, Zeitungen und den Kabelsender AccuWeather Network sowie über Smartphones, Tablets, kostenlose kabelgebundene und mobile Internetsites über AccuWeather.com, preisgekrönte AccuWeather Apps, vernetzte TVs, Wearables, Smart Homes und vernetzte Autos angeboten. AccuWeather wurde 1962 vom heutigen President und Chairman Dr. Joel N. Myers gegründet, ein Fellow der American Meteorological Society, der im Buch "Encyclopedia of Entrepreneurs" des Entrepreneur Magazine als einer der besten Unternehmer in der amerikanischen Geschichte bezeichnet wird. AccuWeather hat auch eine Vielfalt an maßgeschneiderten Enterprise-Lösungen für Medien, Unternehmen, Regierung und Institutionen entwickelt und verbreitet Wetterinformationen, Inhalte und Videos für mehr als 180.000 externe Websites. Barry Lee Myers, CEO von AccuWeather, ist ein preisgekrönter Experte in globalen Fragen hinsichtlich Wetterinformationen und einer der weltweit renommiertesten Unterstützer von kooperativen Beziehungen zwischen regierungsseitigen Wetterdiensten und der Wetterbranche. Er ist eine Führungspersönlichkeit im Bereich der digitalen Wetterinformationen.



