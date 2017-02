Regensburg (ots) - Ein Gericht zeigt klare Kante gegen todbringende Auto-Raser. Mit dem gestrigen Urteil wegen Mordes schicken die Richter des Landgerichts Berlin zwei Geschwindigkeits-Junkies lebenslänglich hinter Gitter. Sie haben den jetzigen gesetzlichen Rahmen voll ausgeschöpft, indem sie die PS-starken Wagen, mit denen die beiden Raser über den Kurfürstendamm donnerten, als "gemeingefährliche Mittel" einstuften. Es bleibt zu hoffen, dass der knallharte Richterspruch aus Berlin in der PS-Protzer-Szene in ganz Deutschland auch wirklich als eindeutiges Stoppsignal verstanden wird. Zugleich machen die Richter dem Gesetzgeber Beine, nun endlich eine Klarstellung ins Strafgesetzbuch zu schreiben, dass illegale Rennen nicht wie bislang als eine Art Kavaliersdelikt lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.



