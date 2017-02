DisplayLink, der führende Anbieter von USB-Grafiktechnik, hat heute auf der Mobile World Barcelona 2017 seine neuen DisplayLink-XR-Branding- und Referenzentwürfe für drahtlose 60GHz-Virtual-Reality-Headsetlösungen mit niedriger Latenz am Markt eingeführt.

Nach dem enormen Interesse und dem durchschlagenden Erfolg eines VR-Entwurfs, der letzten Monat bei der CES 2017 vorgestellt wurde, gibt DisplayLink jetzt mit Stolz ein neues Branding für seine Virtual-Reality-Lösungen bekannt und den Start von umfassenden Referenzentwürfen sowohl für drahtkose VR-PCB- als auch für Headsetadapter vor. Diese Lösungen basieren auf Silizium mit ausreichender Leistung für das Aufskalieren über die beiden nächsten VR-Auflösungsknoten hinweg und sind sofort verfügbar.

"Man hatte den Eindruck, dass die Welt uns auf der CES besuchen kam, und die Rückmeldungen waren ungeheuer intensiv", sagte John Cummins, Senior Vive President für Vertrieb und Marketing. "Kurz nach unserer ersten öffentlichen Demonstration vor einem Monat sind wir nun stolz darauf, auf dem Mobile World Congress Referenzentwürfe für drahtlose VR zu starten. Diese Implementierungen umfassen DisplayLink-Silizium, -Software und 60GHz-Drahtlos und ermöglichen es VR-Headset-Erstausrüstern, Lösungen anzubieten, die das Versprechen voll immersiver kabelloser VR für kommerzielle und Spielanwendungen einzulösen".

"Virtual Reality erstürmt gerade die Welt, und DisplayLink ist einzigartig positioniert, um Lösungen zu liefern, die sich in vorhandene Headsets einfügen oder in kommende Entwürfe integrieren lassen", sagt Graham O'Keeffe, CEO und Chairman von DisplayLink. "Wir bedienen uns bewährter und skalierbarer Technik, die bei Millionen von Nutzern schon zur Ansteuerung von Bildschirmen mit Retinaauflösung im Einsatz sind und fügen ihnen neue Technik hinzu, die die Latenz weiter verringert. Das ist eine aufregende Zeit für uns und für die Branche, und ich bin zuversichtlich, dass die Lösungen, die DisplayLink jetzt einführt, die Verbreitung von drahtloser VR beflügeln werden".

Das neue Branding bereitet den Boden für die Ankündigung von umfassenden Referenzentwürfen, die Partner direkt in Headsets und drahtlose VR-Adapter integrieren können. Von Gehäuseentwürfen und PCBs über Software/Firmware ermöglichen die XR-Referenzentwürfe von DisplayLink eine vollständige durchgehende Lösung für Erstausrüster.

Sehen Sie sich DisplayLink XR in Aktion auf der Ausstellungsebene beim Mobile World Congress 2017 in Barcelona am Stand Congress Square CS122 nahe Halle 7 an.

Näheres zu den Produkten von DisplayLink finden Sie unter http://www.displaylink.com. Sehen Sie sich die Videoeinführung zu den neuen Referenzentwürfen auf dem DisplayLink YouTube Channel an. Eine VR-Broschüre ist auf der DisplayLink-Website abrufbar.

Über DisplayLink® Plug and Display Solutions.

DisplayLink (www.displaylink.comentwickelt Hard- und Softwarelösungen für mühelose Verbindungen zwischen Monitoren und Rechengeräten über Standardschnittstellen wie USB, Ethernet und drahtlose Netze. Die Technik von DisplayLink erhöht die Produktivität und die einfache Bedienbarkeit im Mehr-Bildschirm-Arbeitsbereich und ist bei Millionen von Anwendern über weltweit gebrandete PC-Produkte im Einsatz, darunter universale Docking Stations, Bildschirme, Beamer, Zero-Client-Systeme und Bildschirmadapter. Zu Näherem und Produktdetails besuchen Sie bitte den DisplayLink Shop und folgen Sie DisplayLink auf Facebook, LinkedIn, YouTube und Twitter.

