Sterlite Technologies [BSE: 532374, NSE: STRTECH], ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich intelligentere digitale Infrastruktur, präsentiert seine durchgehenden intelligenteren Telekommunikationslösungen auf dem Mobile World Congress 2017.

Die Präsentation umfasst hochwertige optische Kommunikations- und Datenkabelprodukte, Netzwerk- und Systemintegrationsfähigkeiten, Elitecore OSS/BSS-, FTTx- und Smart City-Lösungen. Sterlite Tech stellt wichtigen Telekommunikationsanbietern und Regierungen in über 100 Ländern intelligentere Netzwerke zur Verfügung. Ankit Agarwal, weltweiter Leiter (Global Head) des Bereichs Sales and New Ventures bei Sterlite Technologies, kommentierte die innovativen Angebote des Unternehmens folgendermaßen: "Da wir ein Anbieter von durchgehender digitaler Technologie sind, nutzen unsere intelligenteren Netzwerkfähigkeiten Glasfaserkonnektivität als Hauptleitung, um innerhalb eines Netzwerks mit zentralem Zugriff eine Netzwerkkonvergenz von verschiedenen Services mit OSS/BSS-, Kundenmanagement- und Monetarisierungsfähigkeiten zu bieten. Dank dieser Netzwerkkonvergenz können wir eine große Bandbreite an Services zur Verfügung stellen, neue Geschäftsmodelle einführen, innovative Dienstleistungen anbieten und neue Märkte betreten."

Highlights:

Smart City-Lösung: Mit den Design-, Aufbau- und Verwaltungsfähigkeiten für intelligentere Netzwerke ermöglichen Sterlite Techs Smart City-Implementierungen den Regierungen, das alltägliche Leben der Bürger umzugestalten. Die hochwertige Infrastruktur des Unternehmens ermöglicht die Konvergenz verschiedener Anwendungen in einem einzigen Fasernetzwerk, was zu einer stärkeren Optimierung der Investments führt.

Elitecore BSS mit Digital Commerce and Customer Management Plattform (DCCM): DCCM, das auf Telekommunikationsunternehmen zugeschnitten ist, soll alle Geschäftsprozesse über alle Berührungspunkte, Kanäle und Geräte hinweg digitalisieren. Es gründet auf einer kundenspezifisch angepassten e-Commerce-Plattform, die den Bedürfnissen der Betreiber gerecht wird und vollständige Verkaufs-, Vermarktungs-, Monetarisierungs-, Umsatzmanagement-, Fakturierungs und Selbsthilfefähigkeiten bietet.

Innovative Netzwerkinfrastruktur: Sterlite Tech präsentiert Innovationen im Bereich Glasfaserkonnektivitäts- und Managementlösungen, die eine schnellere Markteinführung ermöglichen und es erleichtern, dem Netzwerk in Zukunft weitere Komponenten hinzuzufügen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Hochhaus-/MDU Swift Passive Solution Kits, um eine überlegene Zuverlässigkeit der Datenübertragung und Leistung sowie zusätzliche Funktionen zu bieten.

Über Sterlite Technologies:

Sterlite Technologies Ltd ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich intelligentere digitale Infrastruktur. Mit seinen Vertriebsnetzwerken auf sechs Kontinenten, seinem starken Portfolio mit mehr als 130 Patenten und Fertigungsstätten in Indien, China und Brasilien zielt das Unternehmen darauf ab, das alltägliche Leben mithilfe von intelligenteren Netzwerken umzugestalten. Besuchen Sie www.sterlitetech.com

