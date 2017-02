Stuttgart (ots) - Die Debatte darüber, ob von Rasern verursachte Todesfälle als Mord oder als fahrlässige Tötung angesehen werden, ist juristisch interessant, die praktische Relevanz ist allerdings gar nicht so gewaltig. Zwar droht in einem Fall lebenslange Haft, im anderen maximal fünf Jahre. Allerdings wird wenig so sehr überschätzt wie die abschreckende Wirkung von Strafandrohungen. Wenn es darum geht, künftig Unglücke wie das in Berlin zu vermeiden, sind andere Maßnahmen wichtiger. Ein Gesetz, das illegale Autorennen auch dann unter Strafe stellt, wenn Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen, ist auf dem Weg. Grundsätzlich gilt auch hier: Höhere Strafen allein werden die Dummheit der PS-Protze nicht ausbremsen. Es braucht die richtige Sanktion, und das heißt: sofortiger und dauerhafter Entzug des Statussymbols Auto.



