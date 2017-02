Luzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 27. Februar, kurz vor dem zweiten Tag des zweiten Monats des chinesischen Mondkalenders oder dem Aufstieg des Drachenkopfes, wurde das Event des Jahres in der Veranstaltungsreihe für chinesische Baijiu-Spirituosen - die Luzhou Laojiao 2017 Guojiao 1573 Seal and Cellar Ceremony - in der Stadt Luzhou feierlich eröffnet.



Luzhou Laojiao ist einer von Chinas ältesten und renommiertesten Baijiu-Herstellern und hat stets die Tradition bewahrt, dem Himmel und der Erde Tribut zu zollen und den Vorfahren am zweiten Tag des zweiten Monats des chinesischen Mondkalenders Respekt zu erweisen. Dieses Brauchtum wurde schließlich in die jährliche Veranstaltung von Luzhou Laojiao verwandelt, die unter der Bezeichnung "Seal and Cellar Ceremony" bekannt ist. Dieses Jahr kann man das zehnjährige Jubiläum feiern, seitdem Luzhou Laojiao die erste Seal and Cellar Ceremony im Jahr 2008 eingeläutet hatte.



Uraltes Wissen fortsetzen, den Ahnen Respekt erweisen



Würdigung der Vorfahren, der Gesellschaft und der Themen von nationaler Bedeutung



Die Tradition zeremonieller Gaben in China hat im Laufe von über 5.000 Jahren ihre historische und kulturelle Bedeutung gewonnen. Die Spirituosen-Destillation verkörpert die fachliche Quintessenz, die sich im Prozess der Arbeit und der Herstellung durch die Vorfahren herauskristallisiert hat, und sie ist das natürliche Produkt aus der bäuerlichen Kultur. Die Verwendung von Spirituosen als eine Art Tribut an die Vorfahren ist zum wesentlichen Mittel geworden, mit dem das traditionelle chinesische Kulturerbe die Bewahrung des kulturellen Schatzes und dessen Weiterführung in die Zukunft sicherstellt. Auf diese Weise wurde die geheimnisvolle und prächtige Zeremonie sowohl zu einem Festival für das Volk als auch zu einem Symbol der chinesischen bäuerlichen Kultur. Die Menschen lassen ihre Wünsche für nationalen Frieden und eine reiche Ernte in ihre Gefühle einfließen und so wurde die jahrhundertealte und feierliche Zeremonie für die Landwirtschaft von Generation zu Generation stets treu weitergegeben, wodurch dieses ritualisierte Brauchtum zu einer lebendigen Ausdrucksform für die bäuerliche Kultur wurde.



Bei dieser Ausgabe der Seal and Cellar Ceremony präsentierte Luzhou Laojiao der Welt erneut eine großartige Hommage und eine Feier, die das Wesen der Baijiu-Kultur deutlich macht. Zu der Veranstaltung gehörten die drei wichtigen Feiern zur Würdigung der Vorfahren der Guojiao-Herstellung, der Versiegelung und Kellerei der Frühjahrsausgabe von Guojiao 1573, und die Einführungszeremonie für den Prosperous Golden Rooster - 2017 Guojiao 1573 Spring Release Spezialedition. Außerdem präsentierte man bei diesem Event eine Reihe von Aktivitäten auf Grundlage des traditionellen chinesischen Kalenders, zum Beispiel: Wertschätzung zeigen und die Bitte um Glück, das Säubern der Hände und Aufrichtigkeit an den Tag legen, Räucherwerk abbrennen und die Besänftigung des Herzens, die Ankunft der Ahnen begrüßen, zeremonielle Schriften gemeinsam singen, Weihrauch darbringen und zu Vorfahren beten, Erfolge nutzen, um den Ahnen Respekt zu erweisen, Lehren und Unterrichtslektionen der Ahnen rezitieren und Zeremonien zur Ehrerweisung. All dies zusammen repräsentiert das Herzstück des Respekts und der Hochachtung, das Luzhou Laojiao dem chinesischen Weg der Spirituosenherstellung und der Bewahrung des Erbes im Sinne der Spirituosen-Destillation entgegenbringt.



Guojiao Spring Release, Präsentation der Versiegelung und Kellerei



In China gibt es ein Sprichwort, das besagt: "Gute Spirituosen kennen die richtige Jahreszeit, im Frühjahr freigegebene Partien sind Gold wert." Auch im Volksmund ist eine ähnliche Anschauung verbreitet: "Zweiter Tag des zweiten Monats, Aufstieg des Drachenkopfes; brenne den ersten Weihrauch in Tempeln ab, trinke Frühlingsschnaps." Im Lauf der gesamten chinesischen Geschichte folgte der natürliche Zyklus der Spirituosen-Destillation stets dem Motto "Ernten im Herbst, kellern im Winter, herausgeben im Frühling", und so zeichnen sich die im Frühjahr ausgegebenen Spirituosenchargen nicht nur durch ihr herausragendes Geschmackserlebnis aus, sondern werden auch wegen ihrer limitierten Ausgabemenge hochgeschätzt; daher stammen die anerkennenden Worte "Spirituosen des Frühlings, Weichheit der Jade, Wert des Goldes".



Als eines der Highlights der vergangenen Veranstaltungen der Guojiao 1573 Seal and Cellar Ceremony hat die Ausgabe, die Versiegelung und die Kellerei von Frühjahrsausgaben immer ein großes Interesse hervorgerufen. Nach dem Ende der Aktivitäten zur Würdigung und Anerkennung im Rahmen des Events wurden die diesjährigen Guojiao 1573 Frühjahrsausgaben offiziell präsentiert und dann von eigens eingeladenen Spirituosen-Zeremonienmeistern und einem Publikum von fast 2.000 Besuchern vor Ort gemeinsam verkostet und bewertet. Nach dieser Geschmacksverkostung wird die Frühjahrsausgabe von Brennmeistern zur Versiegelung und Kellerei in die Longquan-Höhle gebracht. Dort wird dann Krug um Krug von diesem Frühlingselixier durch den Segen der Zeit in den natürlichen Höhlenkellereien von Luzhou Laojiao veredelt.



Als Finale der großartigen Gala wurde der Prosperous Golden Rooster - 2017 Guojiao 1573 Spring Release offiziell lanciert. Ji, das chinesische Wort für Hahn (engl.: Rooster), hat die gleiche Aussprache wie die Worte für Erfolg und Glück und deshalb ist diese besondere Edition ein Symbol der Wünsche für Wohlstand und Erfolg im neuen Jahr. Als eine exklusive Edition, die bei jeder jährlichen Seal and Cellar Ceremony herausgebracht wird, sind die Guojiao 1573 Spring Release Chinese Zodiac Commemorative Editions seit ihrer Einführung im Jahr 2015 unter den Konsumenten und Kennern sehr begehrt, denn sie sind nur in knapper Verfügbarkeit vorhanden und haben demzufolge einen einmaligen Erinnerungswert. Die kostbare limitierte Auflage im Markt hat zum äußerst hohen Wert der Kollektion beigetragen.



Die Zehn ist eine Zahl, die in der traditionellen chinesischen Kultur das günstige Schließen eines vollständigen Kreises symbolisiert. Innerhalb von zehn Jahren ist die Seal and Cellar Ceremony aus dem Nichts zu einem Namen geworden - von der erstmaligen Entwicklung hin zu einem Branchenmaßstab war diese Dekade wie ein Kreis, der die Renaissance im traditionellen chinesischen Baijiu-Erbe und in den feierlichen Baijiu-Bräuchen widerspiegelt. Sie ist auch ein anschauliches Beispiel für die "Destillation zwischen Himmel und Erde, das Teilen und die Gemeinsamkeit im menschlichen Dasein" und auch für die unternehmerische Kultur von Luzhou Laojiao, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg in die Renaissance der chinesischen Spirituosenkultur übernommen haben.



Links für Bild-Anlagen:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=284502



OTS: Luzhou Laojiao Group Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125681 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125681.rss2



Pressekontakt: Ms. Liu Tel.: 86 10 63075245