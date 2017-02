Düsseldorf (ots) - Die Zahl der als Nutztiere lebend aus Deutschland exportierten Rinder hat sich zwischen 2013 und 2016 von damals 33.888 auf 70.808 im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Daten gehen aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion an das Statistische Bundesamt hervor, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) berichtet. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Landwirt Friedrich Ostendorff kritisiert die erhebliche Zunahme. "Rinder dürfen 29 Stunden lang bei bis zu 35 °C befördert werden, bevor sie das erste Mal abgeladen werden - das ist grausam aber leider legal", sagte Ostendorff der Redaktion. Ostendorff verwies darauf, dass die aus seiner Sicht nicht hinreichenden Tierschutzregelungen nicht immer eingehalten würden. "Die nationale Tierschutzverordnung muss dahingehend geändert werden, dass Verstöße mit Geldbußen bis 25.000 Euro geahndet werden", sagte Ostendorff. Die Grünen setzen sich zudem für bessere Transport-Bedingungen für die Tiere und für eine Begrenzung der Tiertransporte ein.



