Die Metro Group Wholesale & Food Specialist Company hat mit der in Singapur notierten und auf Myanmar fokussierten Yoma Strategic Holdings Ltd. ein Joint Venture über die Entwicklung einer One-StopVertriebsplattform für Lebensmittel in Myanmar abgeschlossen. METRO übernimmt gemäß dieser Vereinbarung 85 Prozent der Anteile am neu gegründeten Joint Venture METRO...

Den vollständigen Artikel lesen ...