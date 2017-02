Trump muss heute dem Kongress erklären, warum das Militär so viel Geld bekommen soll wie nie zuvor und gleichzeitig viele Amerikaner auf ihre Krankenversicherung verzichten müssen. Der Tag der Wahrheit - für seine Wähler.

Er nennt sich selbst den "größten Dealmaker aller Zeiten" und brüstet sich damit, niemand könne so gut verhandeln wie er. Am heutigen Dienstag werden die Fähigkeiten des früheren Immobilienentwicklers und heutigen Präsidenten der USA einem Test unterzogen werden, wie nie zuvor. Er muss in seiner ersten Ansprache vor dem versammelten US-Kongress seinen Bundeshaushalt für das Jahr 2018 verkaufen. Ihm gegenüber sitzen keine Farmer aus North Carolina oder verrentete Trump-Fans aus Florida. Der Saal wird gefüllt sein mit Berufspolitikern, die jede Wahlkampfphrase schon hundertmal gehört oder selbst benutzt haben.

Der Satz "Glauben Sie mir" ist ihnen egal. Sie verlangen harte Fakten und klare Ansagen, wie ein gigantischer Haushalt mit beispiellosen Ausgabensteigerungen für das Militär gegenfinanziert werden soll und was sie ihren Wählern sagen können. Trump selbst, der zu diesem historischen Termin mit verheerenden Umfragewerten für seine Amtsführung antritt, hatte noch vergangenen Freitag auf der Konferenz CPAC in Washington getönt: "Die Zeit der leeren Versprechungen ist vorbei. Es ist Zeit, zu handeln."

Der Bundeshaushalt der USA soll 2018 über 1000 Milliarden Dollar hoch sein. Wie hoch genau, das weiß man nicht. Was man weiß ist, dass Militär und Grenzschutz 603 Milliarden Dollar erhalten sollen. Das wären beispiellose 54 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Es ist die größte Haushaltssteigerung für das Militär in der Geschichte der USA, wie Mick Mulvaney vom Budget-Büro des Weißen Hauses vor Journalisten zugibt. Die Gegenfinanzierung soll aus Einsparungen in anderen Bereichen möglich gemacht werden. Aber wie? Trump sieht sich der Quadratur des Kreises gegenüber.Streichungen von Ausgaben im Ausland, speziell Entwicklungshilfen oder Ausgaben für die Vereinten Nationen waren im Wahlkampf bewährte Themen, um frenetische "USA, USA"-Sprechchöre aus tausenden Republikaner-Kehlen zu provozieren. Das ist "America first" nach dem Sinn der Massen. Doch Entwicklungshilfe stellt gerade einmal ein Prozent des Haushalts dar, laut Reuters stehen 30 Prozent davon auf der Streichliste.

Weitere Einsparungsquellen sind das Umweltministerium EPA, das von einem ...

