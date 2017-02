BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts absehbarer Fahrverbote für Dieselwagen hält die Autobranche eine Umrüstung von Fahrzeugen für kaum möglich. Solche temporären Verbote plant zum Beispiel Stuttgart ab 2018 - dann sollen Dieselautos ohne die strengste Abgasnorm Euro 6 punktuell aus der Stadt verbannt werden. "Eine komplette Nachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 wäre sehr komplex und würde umfangreiche und tiefe Eingriffe in die Motorsteuerung und Abgasanlage erfordern", teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit. So eine Nachrüstung von Gebrauchtwagen wäre "technisch sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden". Wie hoch diese sein könnten, wurde nicht gesagt.

Stuttgart hatte kürzlich Fahrverbote beschlossen, die ab kommendem Jahr an Tagen mit hoher Luftverschmutzung in Teilen der Stadt gelten sollen. Auch in Düsseldorf könnten solche Verbote kommen./wdw/DP/stk

