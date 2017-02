Der in der Türkei festgehaltene "Welt"-Reporter Deniz Yücel kommt in Untersuchungshaft. Ein Gericht erließ gegen den Deutsch-Türken Haftbefehl. Der Vorwurf: unter anderem Terrorpropaganda und Datenmissbrauch.

Vier Tage dürfen Verdächtige in der Türkei in Polizeigewahrsam gesperrt werden - normalerweise. Doch normal sind die Zeiten in der Türkei schon lange nicht mehr; seit vergangenem Juli herrscht der Ausnahmezustand. Derzeit liegt die maximale Dauer des Polizeigewahrsams bei 14 Tagen - und im Fall von Deniz Yücel haben die Behörden die Frist fast voll ausgereizt. Bis zuletzt hofften Angehörige, Freunde und Kollegen, dass der "Welt"-Korrespondent freigelassen wird. Doch am 13. Tag machten ihnen der Staatsanwalt und der Haftrichter einen Strich durch die Rechnung.

Auf Antrag des Staatsanwalts erließ der Richter in Istanbul am Montagabend Untersuchungshaft gegen Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt. Ihm würden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen, berichtete die "Welt". Unter Terrorverdacht sitzen Dutzende türkische Journalisten in U-Haft. Wie fragwürdig die Vorwürfe sind, zeigt nicht zuletzt der Fall Yücel - dessen Artikel nach deutschen Maßstäben mit Terrorpropaganda nichts zu tun haben.

Der Journalist aus dem hessischen Flörsheim ist der erste deutsche Korrespondent, der in der Türkei in U-Haft gesperrt wird, seit Recep Tayyip Erdogan die Geschicke des Landes lenkt. Noch vor wenigen Monaten - also vor dem Putschversuch und dem ...

