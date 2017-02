Wenn Donald Trump am Dienstag seine erste Rede als US-Präsident vor dem Kongress hält, ist vieles offen: Provokationen von allen Seiten könnten die traditionellen Benimmregeln über Bord kippen.

Die Rede eines Präsidenten vor dem US-Kongress gehört zu den nationalen Momenten, die Anstand und Benimm gebieten. Sie folgen traditionellen Regeln und Ritualen. Auch am Dienstagabend, wenn Donald Trump erstmals als Staatschef vor die beiden Kammern des Kapitols tritt, wird das so sein - zumindest zu Beginn. Wohin sich der Auftritt dann entwickelt, bleibt offen.

Der für die Ordnung zuständige Sergeant at Arms wird wie immer mit dröhnender Stimme den Eintritt des Staatschefs ankündigen. Wenn er dann "Mister Speaker, the President of the United States" verkündet hat, wird Trump den Gang bis zum Rednerpult entlangschreiten. Wie immer werden die Anhänger des Präsidenten den Redner herzlich begrüßen, ihm die Hände schütteln. Die First Lady, in Begleitung von Ehrengästen, wird derweil von der Empore herablächeln.

Ab hier könnte die Choreografie am Dienstag sich aber anders gestalten als üblich. Fast durchgängig hat Trump bislang bewiesen, dass bei seinen öffentlichen Auftritten ein Bruch der Regeln schon fast zu erwarten ist. Doch auch die oppositionellen Demokraten könnten dem Abend einen neuen Schwenk geben. Trump soll die Linien seiner Politik beschreiben. Dazu hat das Weiße Haus angekündigt, dass es eine nach vorne blickende Rede sein wird, eine über die Erneuerung des amerikanischen Geistes. ...

