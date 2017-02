Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU - In Brüssel setzt der neue EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger andere Akzente: Er verlangt mehr Geld für die Brüsseler Kasse. Für die Bewältigung der Flüchtlingskrise und den Kampf gegen den Terror benötige die EU jährlich "mindestens einen einstelligen Milliardenbetrag", sagte Oettinger dem Handelsblatt. Dafür müsse die EU an anderer Stelle sparen - etwa bei den Agrarsubventionen. "Aber vielleicht benötigen wir auch zusätzliche Haushaltsmittel on top", sagte Oettinger. Deutschland und andere Nettozahler der EU müssten sich darauf einstellen, künftig "etwas mehr" in den Brüsseler Haushalt einzuzahlen. (Handelsblatt S. 1)

USA - Seit Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, hat er vehement den freien Handel attackiert. Er drohte China und Mexiko, aber auch deutschen Autokonzernen Strafzölle von bis zu 45 Prozent an. Er stieg aus dem fertig vereinbarten Handelsabkommen TPP mit elf Pazifikstaaten wie Japan und Australien aus. Und er sucht jetzt womöglich Wege, die Welthandelsorganisation WTO zu umgehen - das zentrale Instrument, mittels dem die Staatengemeinschaft seit Jahrzehnten freien Handel schützt. Mitarbeiter Trumps stellen eine Liste von Sanktionen gegen China und andere Staaten zusammen, berichtet die Financial Times. Das explizite Ziel: Wege zu finden, mit denen sich das Streitbeilegungssystem der Welthandelsorganisation aushebeln lässt. (SZ S. 17)

WTO - Der Chef der Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevedo, warnt US-Präsident Trump vor einem Handelskrieg. "Ohne Handel wird Amerika niemals 'great again'", so Azevedo. "Wenn wir einen Handelskrieg erleben, wäre das katastrophal", sagte der WTO-Präsident. Folgen hätten Strafzölle und neue Handelsbarrieren vor allem auch für die deutsche Wirtschaft. "Speziell für das Exportland Deutschland wäre das eine Katastrophe", sagte Azevedo. (Bild-Zeitung S. 2)

EMISSIONSHANDEL - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat vor dem Treffen des EU-Umweltrats an diesem Dienstag in Brüssel betont, den Emissionshandel nicht zulasten der europäischen Industrie ändern zu wollen. "Die immer noch viel zu großen Zertifikats-Überschüsse müssen reduziert werden, damit es echte Anreize für Investitionen in den Klimaschutz gibt", sagte Hendricks der Rheinischen Post. Der Emissionshandel müsse fit für den Klimaschutz gemacht werden. "Zweitens wollen wir, dass unsere europäische Industrie auch bei uns bleibt", sagte Hendricks. Die Unternehmen dürften im globalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden gegenüber Staaten, die keine CO2-Bepreisung vornähmen. (Rheinische Post)

BARGELD - Mit einem Bekenntnis zum Recht auf Barzahlung und zu punktuellen Steuererleichterungen reagiert die CDU auf den Höhenflug der SPD in den Umfragen, der diese mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz zuletzt sogar vor die Union gebracht hat. "Wir erachten die Möglichkeit jedes Bürgers, nach eigenem willen auch mit Bargeld zu zahlen, als ein unverzichtbares Merkmal einer freiheitlichen, bürgerschaftlich verfassten Gesellschaft", heißt es in einer Vorlage des Bundesfachausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Energie für den CDU-Generalsekretär. (FAZ S. 15)

RIESTER-RENTE - Das Altersvorsorge-Produkt ist seit längerer Zeit im Imagetief. Nun will der CDU-Wirtschaftsflügel die Riester-Rente von bürokratischem Ballast befreien und die Bundeszulagenstelle für die Genehmigung der staatlichen Förderung abschaffen. (Handelsblatt S. 9)

BAFIN - Mit Hilfe eines neuen Gesetzes soll die Finanzaufsicht Bafin Immobilienblasen künftig besser bekämpfen und Kreditnehmer besser schützen können. Doch in der Großen Koalition wächst der Widerstand gegen das Vorhaben. Es könnte sogar scheitern. (Handelsblatt S. 31)

