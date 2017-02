Medienmitteilung - Communiqué de presse - Media release

Valora: Jahresergebnis 2016 bestätigt starke Leistung in allen Bereichen.

Jahresergebnis 2016 mit signifikantem Fortschritt auf Mittelfristziele hin Bruttogewinn-Anstieg um +2.9% auf CHF 870 Mio. bei Aussenumsatz von CHF 2.6 Mrd. EBIT-Wachstum von +31.1% auf CHF 72.3 Mio. bei einer Margen-Verbesserung um +0.8 %-Punkte auf 3.4% Free Cashflow von CHF 72.6 Mio. und ROCE-Steigerung um +2.1 %-Punkte auf 8.2%

Fokussierung auf Kerngeschäft vollständig abgeschlossen

EBIT von CHF 79 Mio. (+/- CHF 3 Mio.) für 2017 erwartet - Ziel einer mittelfristigen 4%-EBIT-Marge bestätigt

Anträge an die GV Dividende von CHF 12.50 für 2016 Wahl von Franz Julen zum neuen VRP, Zuwahl von Michael Kliger in den VR



Jahresergebnis 2016 bestätigt starke Leistung in allen Bereichen

Mit einem EBIT von CHF 72.3 Mio. über den kommunizierten Erwartungen und einer insgesamt guten Geschäftsentwicklung zieht Valora eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2016. Die Gruppe erzielt ein EBIT-Wachstum von +31.1% und verbessert dabei die EBIT-Marge um

+0.8 %-Punkte auf 3.4%. Das Wachstum resultiert massgeblich aus den Reorganisationsmassnahmen und Synergien bei Retail CH/AT und aus der operativen Performance bei Retail DE/LU. Damit hat Valora signifikante Fortschritte im Hinblick auf ihre Mittelfristziele erreicht. Die Nettoumsatzerlöse liegen +0.8% höher bei CHF 2'095.0 Mio., während der Aussenumsatz einen Anstieg um +0.9% auf CHF 2'574 Mio. verzeichnet. Der Konzerngewinn beläuft sich auf CHF 63.4 Mio. im Vergleich zu CHF -28.8 Mio. im Vorjahr, das beeinträchtigt war vom Impairment aus dem Verkauf der ehemaligen Division Trade. Der Gewinn pro Aktie steigt auf CHF 17.55, dies entspricht einer Steigerung von +38.0% in den fortgeführten Geschäftsbereichen. Die Eigenkapital- (45.5%) und die Verschuldungsquote (1.6x EBITDA) verbessern sich. Der ROCE der Gruppe widerspiegelt die positive Entwicklung in allen operativen Bereichen und steigt wie 2015 angekündigt über 8% (um +2.1 %-Punkte auf 8.2%). Der Free Cashflow von CHF 72.6 Mio. rundet die positive Jahresbilanz ab.

Operative Fortschritte in allen Geschäftseinheiten

Die bei Retail CH/AT im Vorjahr umgesetzten Reorganisationsmassnahmen und Synergien durch die Integration von Naville Retail ermöglichen es dem Bereich, sich in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld zu behaupten und im Geschäftsjahr 2016 ein starkes Gewinnwachstum zu realisieren. Erlöse durch den Rekord Lotto Jackpot im November/Dezember 2016 in der Schweiz haben dem Geschäft zusätzlichen Rückenwind gegeben. Retail DE/LU ist weiter auf Wachstumskurs und hat mit der weit fortgeschrittenen Bereinigung des Vertriebsnetzes und der Betreibermodelle sowie einer weiteren Stärkung der operativen Prozesse eine gute Basis für das Geschäftsjahr 2017 gelegt.

Food Service wächst durch Expansion, insbesondere im Format Brezelkönig in der Schweiz, und hält ihre sehr hohe Flächenproduktivität. Zusätzlich verbessert die Division ihre Bruttogewinnmarge, insbesondere im Bereich Business to Business (B2B). Die internationale Expansion von Brezelkönig ist durch Investitionen in Format, Logistik und Betrieb gut aufgestellt für die Umsetzung des Franchisekonzepts in 2017.

Ausblick: Innovation und Wachstum

Nach dem Verkauf von Naville Distribution per August 2016 und mit dem Verkauf der Liegenschaft in Genf im Februar 2017 hat Valora die Fokussierung auf das Kerngeschäft vollständig abgeschlossen. In das Geschäftsjahr 2017 startet die Gruppe mit einer gut gefüllten Expansions- und Innovations-Pipeline. Durch den Kauf des Unternehmens Pretzel Baron, einem jungen und aufstrebenden Laugengebäckproduzenten in Ohio, USA, hat Valora das Fundament gelegt für weiteres internationales Wachstum im Kerngeschäft und den Ausbau der Marktposition als einer der führenden Produzenten von Laugengebäck. Zusätzlich werden die Kapazitäten der Brezelbäckerei Ditsch in Deutschland durch den Austausch einer Produktionslinie erweitert.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Valora Gruppe ein Betriebsergebnis in Höhe von CHF 79 Mio. (+/- CHF 3 Mio. zu bestehenden Wechselkursen). Jährlich wird weiterhin ein Wachstum des Bruttogewinns um durchschnittlich +1 bis +3% angestrebt. Frühestens 2018 soll eine Bruttogewinn- respektive EBIT-Marge von 42% und 4% erreicht werden.

Michael Mueller, CEO von Valora, sagt: "In 2016 haben wir alle unsere gesetzten Ziele erreicht. Als fokussierter Convenience Anbieter zielt Valora nun auf weiteres Wachstum im Kerngeschäft. Mit der Expansion in bestehende und neue internationale Märkte mit erfolgreichen Formaten und neuen Konzepten, mit der Nutzung von Möglichkeiten im digitalen Bereich sowie mit dem B2B-Geschäft von Ditsch werden wir unsere Mittelfristziele von 1 bis 3% Bruttogewinn-Wachstum und 4% EBIT-Marge erreichen."

Generalversammlung: Rolando Benedick gibt VR-Präsidium ab, Franz Julen als Nachfolger vorgeschlagen

Der Verwaltungsrat schlägt an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2017 den Aktionären eine unveränderte Dividende von CHF 12.50 pro dividendenberechtigte Aktie vor. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt vollumfänglich aus dem erwirtschafteten Gewinn. Bei Annahme des Antrages wird die Dividende voraussichtlich am 5. April 2017 ausbezahlt.

Rolando Benedick wird sich wie angekündigt an der Generalversammlung 2017 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Valora stellen und gibt damit auch das Präsidium ab. Für seine Nachfolge wird der Verwaltungsrat der Valora Holding AG der Generalversammlung am 30. März 2017 den Antrag zur Wahl von Franz Julen als neuen Präsidenten stellen.

Rolando Benedick sagt dazu: "Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wer mich kennt, weiss, wieviel Herzblut ich in Valora gesteckt habe. Deshalb ein weinendes Auge. Auf der anderen Seite weiss ich, dass Valora heute als fokussiertes, starkes Retailunternehmen und mit einem ausgezeichneten Management für das kontinuierliche Wachstum bestens positioniert ist. Das gleiche gilt auch für meinen designierten Nachfolger, Franz Julen, der Valora sehr gut kennt und dank seiner grossen internationalen Retailerfahrung bestens zur Wachstumsstrategie des Unternehmens passt."

Franz Julen ist seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats der Valora. Er war 19 Jahre bei der INTERSPORT International Corp. GmbH (IIC) - seit Mai 2000 als CEO - tätig. Ende 2016 ist er von dieser Funktion zurückgetreten. Während seiner erfolgreichen Amtszeit hat der weltweit führende und grösste Sportartikelhändler mit heute 6000 angeschlossenen Geschäften den Einzelhandelsumsatz auf € 11.4 Mrd. mehr als verdoppelt und die Länderpräsenz auf alle fünf Kontinente und in 65 Länder vervierfacht. Franz Julen ist zudem seit Herbst 2016 Mitglied des Beirats der Unternehmensgruppe ALDI SÜD, der die Gesellschafterseite in wirtschaftlichen und strategischen Fragen beratend begleitet. Desweiteren ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Zermatter Bergbahnen AG. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Franz Julen dank seiner internationalen Retail- und Franchisingerfahrung, seinem grossen Netzwerk wie auch seiner Führungsqualitäten die ideale Besetzung als neuer Präsident des Verwaltungsrats der Valora ist.

Zuwahl von Michael Kliger in den Verwaltungsrat

Aufgrund des Rücktritts von Rolando Benedick wird Michael Kliger (50) als neues Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen. Michael Kliger leitet seit 2015 als President sowie CEO einer der weltweit führenden Damen Luxusmoden Online-Retailer mytheresa.com mit ihrem Flagshipstore in München. Davor war er beim E-Commerce Service Provider GSI Commerce für das Europa Geschäft zuständig, später war er bei eBay enterprises Vize Präsident Europa und APAC. Durch seine vielfältigen Funktionen und Aktivitäten, wie zum Beispiel als Chief Operating Officer bei der Real Holding AG oder als Partner bei McKinsey und bei Accenture weist er eine grosse Expertise in den Bereichen Digitalisierung und Einzelhandel aus. Michael Kliger hat einen MBA in Marketing, Finance und Organisationslehre der Northwestern University - Kellogg School of Management, USA und einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Technischen Universität Berlin.

Valora Gruppe 2016 2015 Veränderung in Mio. CHF % % in lokaler Währung Aussenumsatz 2'573.6 122.8% 2'550.2 121.7% +0.9% +0.1% Nettoumsatzerlöse 2'095.0 100.0% 2'077.4 100.0% +0.8% +0.2% Bruttogewinn 869.7 41.5% 845.3 40.7% +2.9% +2.2% - Betriebskosten, netto -797.4 -38.1% -790.2 -38.0% +0.9% +0.3% Betriebsergebnis (EBIT) 72.3 3.4% 55.1 2.7% +31.1% +29.7% EBITDA 127.6 6.1% 117.6 5.7% +8.5% +7.6%

Über Valora:

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2'500 "Convenience" und "Food Service" Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und Frankreich. Neben den kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformaten und bekannten Eigenmarken wie zum Beispiel k kiosk, Brezelkönig, Ditsch, P&B, avec, Caffe Spettacolo und ok.- betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.5 Mrd. Weitere Informationen unter www.valora.com