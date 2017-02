Medienmitteilung

Positiver Geschäftsverlauf in einem anspruchsvollen Jahr; Verkauf der Produktsparte «Plastic Tubes & Laminates» der Schekolin AG abgeschlossen

Nettoumsatz CHF 434.2 Mio. (Vorjahr: CHF 436.4 Mio.)

Wachstum währungs-, akquisitions- und devestitionsbereinigt +5.6 Prozent

EBITDA CHF 46.1 Mio. (Vorjahr: CHF 64.4 Mio.)

EBITDA bereinigt CHF 49.8 Mio. (Vorjahr: CHF 42.6 Mio.)

EBITDA-Marge 10.6 Prozent (Vorjahr: 14.8 Prozent)

Konzerngewinn CHF 8.8 Mio. (Vorjahr: CHF 23.7 Mio.)

Die Looser Holding AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen konsolidierten Nettoumsatz von CHF 434.2 Mio. (Vorjahr: CHF 436.4 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0.5 Prozent. Bereinigt um Währungseffekte und den in den Vorjahreszahlen enthaltenen Umsatz des verkauften Segments Temperierung (Single Gruppe) von CHF 29.8 Mio. (11 Monate) sowie um den Umsatz der Anfang September 2016 akquirierten WMS WC-Mietservice GmbH (WMS) von CHF 1.1 Mio. erzielte die Looser Gruppe ein Umsatzwachstum von 5.6 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich auf CHF 46.1 Mio. (Vorjahr: CHF 64.4 Mio.) und die EBITDA-Marge sank von 14.8 Prozent im Vorjahr auf 10.6 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 20.4 Mio. (Vorjahr: CHF 35.9 Mio.), die EBIT-Marge 4.7 Prozent (Vorjahr: 8.2 Prozent). WMS trug mit CHF 0.3 Mio. zum operativen Ergebnis bei. Der EBITDA-Rückgang steht im direkten Zusammenhang mit den Effekten aus der Veräusserung der Single Gruppe im Vorjahr. Einerseits trug die Single Gruppe 2015 mit CHF 2.0 Mio. zum operativen Ergebnis bei, andererseits generierte die Looser Gruppe durch den Verkauf des Segments Temperierung einen einmaligen Gewinn von CHF 19.8 Mio. Ohne diese Effekte betrug der EBITDA des Vorjahres CHF 42.6 Mio. Aufgrund der strategischen Projekte «Verkauf Beschichtungs-Gruppe» und «Zusammenschluss mit der Arbonia AG» fielen im Berichtsjahr einmalige Sonderkosten von CHF 3.7 Mio. an, ohne die 2016 ein operatives Ergebnis von CHF 49.8 Mio. resultiert hätte (EBITDA-Marge 2016: 11.5 Prozent / EBITDA-Marge 2015 bereinigt: 10.5 Prozent). Bereinigt um diese einmaligen Effekte wurde das operative Ergebnis zum Vorjahr um rund 17 Prozent gesteigert.

Konzerngewinn / Nettoverschuldung

Basierend auf dem tieferen operativen Ergebnis weist die Looser Gruppe einen Konzerngewinn von CHF 8.8 Mio. aus (Vorjahr: CHF 23.7 Mio.). Per 31. Dezember 2016 betrug das Eigenkapital CHF 153.1 Mio. Die Eigenkapitalquote lag bei 38.5 Prozent. Aufgrund des tieferen Cashflows, verursacht durch einmalige Sonderkosten für die erwähnten strategischen Projekte sowie dem Mittelabfluss infolge der Akquisition der WMS und Investitionen in die Produktivitätssteigerung im Segment Türen, stieg die Nettoverschuldung gegenüber dem 31. Dezember 2015 auf CHF 93.4 Mio. (Vorjahr: CHF 85.3 Mio.).

Investitionen

Im Berichtsjahr tätigte die Looser Gruppe Investitionen in Höhe von CHF 19 Mio. Massgebliche Mittel flossen in die Optimierung und den weiteren Ausbau von Produktionsinfrastrukturen, Produktionsmitteln, Prozessverbesserungen und Innovationen sowie in die Erweiterung des Mietparks. Ein bedeutendes Investitionsprojekt ist aktuell der Bau des neuen Condecta Stand- und Lagerorts im Mittelland (Schweiz), dessen Inbetriebnahme Mitte 2017 geplant ist.

Segment Beschichtungen - weiterhin stark gefordert

Der Nettoumsatz des Segments Beschichtungen verringerte sich zum Vorjahr um 1.2 Prozent auf CHF 137.9 Mio. (Vorjahr: CHF 139.6 Mio.). Währungsbereinigt ergab sich ein Rückgang von 0.9 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich auf CHF 6.6 Mio. (Vorjahr: CHF 7.1 Mio.) und die EBITDA-Marge auf 4.8 Prozent (Vorjahr: 5.1 Prozent). Das generell anspruchsvolle Marktumfeld, der anhaltende Wettbewerbs- und Preisdruck sowie Absatzschwächen in einzelnen Märkten bremsten die Umsatz- und Ergebnisentwicklung massgeblich. Am deutlichsten davon betroffen war der Bereich Möbellacke für industrielle Anwendungen in der Schweiz. Im Bereich Verpackungslacke wurde ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt. Der Bereich Antihaftlacke erzielte ein erfreuliches Umsatzwachstum, unter anderem durch die Erfolge mit Technischen Anwendungen. Sonderkosten aufgrund der Holzlackproduktions-Verlagerung nach Bendern (Liechtenstein) wirkten sich weiterhin belastend auf das operative Ergebnis der Beschichtungs-Gruppe aus.

Siegwerk übernimmt Produktbereich «Plastic Tubes & Laminates» der Schekolin AG

Die Looser Holding AG hat den Verkauf des Produktbereichs «Plastic Tubes & Laminates» (PTL - Polyethylen- und Laminattuben) der Schekolin AG in Bendern (Liechtenstein) am 27. Februar 2017 abgeschlossen. Neue Eigentümerin ist Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA in Siegburg bei Köln, Deutschland. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf umfasst die Fachkompetenz, das gesamte Produktportfolio sowie die Fertigungseinrichtungen der Sparte «Plastic Tubes & Laminates» der Schekolin AG. Beide Unternehmen werden eng zusammenarbeiten, damit die Übergabe der Geschäfte für die Kunden beider Unternehmen ohne Beeinträchtigung verläuft.

Siegwerk ist ein in der sechsten Generation geführtes Familienunternehmen und einer der führenden internationalen Hersteller von Druckfarben und individuellen Lösungen für Verpackungen, Etiketten und Kataloge. Mit mehr als 180 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über fundierte Expertise in vielen Druckverfahren. Siegwerk beschäftigt weltweit rund 5'000 Mitarbeiter in mehr als 30 Landesorganisationen mit Hauptsitz in Siegburg bei Köln. Mit dem Kauf erweitert Siegwerk sein Portfolio um Spezial-UV-Lacke, die sich für Kunststoffverpackungen inklusive starrer Tuben eignen. Die Lacke können bei einer Vielzahl von Laminaten und Tuben aus Kunststoff-Trägermaterialien angewendet werden. Diese Erweiterung der Produktlinie stärkt weiterhin die Position des Unternehmens als Komplettanbieter von Verpackungsanwendungen.

Das Unternehmen Schekolin AG und der Fertigungsstandort in Bendern bleiben bestehen. Die Schekolin AG wird das Geschäft in den verbleibenden Produktbereichen «Metallische Verpackungen für Konservendosen und Verschlüsse», «Aluminiumtuben & Aerosoldosen», und «Spritzlacke für Parfümerie-, Kosmetik-, und Getränkeverpackungen aus Kunststoff, Glas und Metall» weiterführen und sich als Lohnfertiger weiterhin auf die Holzlackproduktion für die Feyco Treffert Gruppe konzentrieren. Darüber hinaus wird die Schekolin AG für Siegwerk im Rahmen einer Auftragsfertigungsvereinbarung noch mindestens vier bis sieben Monate lang die Fertigung von PTL-Beschichtungen ausführen.

Um die Leistungen für Siegwerk und die Feyco Treffert Gruppe sicherzustellen, werden die Produktions- und Laborkapazität sowie die Marktorganisation von Schekolin AG vorderhand im bisherigen Umfang aufrechterhalten.

Der Verkaufsprozess für die verbleibenden Geschäftssparten und die Gesellschaft Schekolin AG sowie für die Feyco Treffert Gruppe und die Industrielack Gruppe (Ilag), wird unterdessen weitergeführt. Die Looser Holding AG ist zuversichtlich, diese Veräusserungen ebenfalls bald erfolgreich abzuschliessen und somit die kommunizierten Verkaufsziele für den gesamten Geschäftsbereich Beschichtungen zu erreichen.

Segment Industriedienstleistungen - Umsatzziel übertroffen, Profitabilität schwächer

Das Segment Industriedienstleistungen steigerte den Nettoumsatz gegenüber Vorjahr um 9.5 Prozent auf CHF 61.3 Mio. (Vorjahr: CHF 56.0 Mio.). Währungs- und akquisitionsbereinigt belief sich das Wachstum auf 7.4 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich von CHF 15.3 Mio. im Vorjahr auf CHF 14.9 Mio. Die EBITDA-Marge erreichte 24.2 Prozent (Vorjahr: 27.4 Prozent). Das hohe Umsatzwachstum ist das Resultat von intensivierten Vertriebsaktivitäten und der grossen Nachfrage im Handels-, Miet- und Event-Service-Geschäft. Dazu beigetragen hat auch die Realisierung eines grossen Wohnsiedlungsprojekts für Asylsuchende (Handelsgeschäft). Trotz der positiven Umsatzentwicklung ging die operative Marge zurück. Einerseits wuchs das Handelsgeschäft, das im Vergleich zum Mietgeschäft geringere Margen aufweist, im Berichtsjahr 2016 überproportional. Andererseits erhöhte sich der Preisdruck im Miet- und Handelsgeschäft aufgrund des aggressiven Wettbewerbs aus dem In- und Ausland.

Segment Türen - Umsatz und Profitabilität markant gesteigert

Das Segment Türen verzeichnete einen Nettoumsatz von CHF 238.8 Mio. (Vorjahr: CHF 215.1 Mio.), was zum Vorjahr einer signifikanten Steigerung von 11.0 Prozent entspricht. Währungsbereinigt resultierte ein Umsatzplus von 9.3 Prozent. Das operative Ergebnis (EBITDA) von CHF 32.6 Mio. (Vorjahr: CHF 25.0 Mio.) und die EBITDA-Marge von 13.6 Prozent (Vorjahr: 11.6 Prozent) übertrafen die Vorjahreszahlen ebenfalls deutlich. Die starke Nachfrage im Wohn- und Nicht-Wohnbau in Deutschland, positive Marktbedingungen in Polen sowie Effekte aus umgesetzten Massnahmen zur Engpassbeseitigung und Produktivitätssteigerung und somit die Erhöhung von Lieferbereitschaft und -geschwindigkeit waren die Haupttreiber für diese positive Entwicklung.

Die geprüften Finanzzahlen zum Geschäftsjahr 2016 werden am 16. März 2017 bekannt gegeben. Der Geschäfts- und Finanzbericht 2016 in Deutsch erscheint ebenfalls am 16. März 2017 und wird online unter (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com/) zur Verfügung stehen.

Veränderungen im Verwaltungsrat und der Konzernleitung

Auf das Datum des Vollzugs des Zusammenschlusses mit der Arbonia AG am 13. Dezember 2016 wurde die Zusammensetzung der obersten Führungsgremien der Looser Holding AG angepasst. Der bisherige Verwaltungsrat der Looser Holding AG mit Rudolf Huber, Präsident, sowie den Mitgliedern Marcella Looser-Paardekooper, Rudolf Hadorn, Thomas Lozser, Christian Wenger und Paul Zumbühl ist per Vollzugstag zurückgetreten. Ebenfalls per 13. Dezember 2016 hat Rudolf Huber sein Amt als Acting CEO der Looser Gruppe abgegeben. Der Verwaltungsrat der Looser Holding AG besteht neu aus Alexander von Witzleben, Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Arbonia AG, Felix Bodmer, CFO der Arbonia AG, und Christoph Fierz, dem bisherigen CFO der Looser Gruppe. Christoph Fierz wurde am 21. Dezember 2016 zum Delegierten des Verwaltungsrates der Looser Holding AG ernannt.

Ausblick 2017

Die Integration der Segmente Türen und Industriedienstleistungen in die Arbonia Gruppe ist weit vorangeschritten. Wie erwähnt, wird der Verkaufsprozess für die verbleibenden Unternehmen und Produktbereiche der Beschichtungs-Gruppe fortgeführt. Die Berichterstattung erfolgt künftig unter der Führung der Arbonia Gruppe.

Die Arbonia AG verfügt aufgrund von Zukäufen weiterer Looser-Aktien gegenwärtig über eine Gesamtbeteiligung von mehr als 98 Prozent am Aktienkapital der Looser Holding AG und hat am 14. Februar 2017 beim zuständigen Gericht im Kanton Thurgau eine Klage betreffend Kraftloserklärung der restlichen Looser-Aktien gemäss Art. 137 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes eingereicht. Die Looser Holding AG hat bei der SIX Swiss Exchange ein Gesuch um Dekotierung sämtlicher Aktien eingereicht. Die Dekotierung soll auf den Zeitpunkt des rechtskräftigen Kraftloserklärungsentscheids erfolgen. Für die Zeitdauer bis zur effektiven Dekotierung wurde der SIX Swiss Exchange ein Gesuch um Gewährung von Ausnahmen von bestimmten Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kotierung gemäss Kotierungsreglement eingereicht.

Kennzahlen der Looser Gruppe (ungeprüft)

(Geldwerte in CHF 1'000)

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Nettoumsatz 434'223 436'418 Veränderung Nettoumsatz in % -0.5 Wachstum Nettoumsatz bereinigt um Währungs-, Akquisitions- und Devestitionseffekte in % +5.6 Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) 46'127 64'438 EBITDA in % des Nettoumsatzes 10.6 14.8 Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 20'437 35'858 EBIT in % des Nettoumsatzes 4.7 8.2 Konzerngewinn 8'827 23'650 Konzerngewinn je Namenaktie in CHF 2.33 6.22 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 25'075 37'978 Eigenkapital 153'118 153'477 Nettoverschuldung 93'426 85'349 Personalbestand am Periodenende 2'266 2'131

Kennzahlen Geschäftsbereich Beschichtungen (ungeprüft)

(Geldwerte in CHF 1'000)

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Nettoumsatz 137'883 139'563 Veränderung Nettoumsatz in % -1.2 Veränderung Nettoumsatz bereinigt um

Währungseffekte in % -0.9 Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) 6'599 7'120 EBITDA in % des Nettoumsatzes 4.8 5.1

Kennzahlen Geschäftsbereich Industriedienstleistungen (ungeprüft)

(Geldwerte in CHF 1'000)

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Nettoumsatz 61'318 56'001 Wachstum Nettoumsatz in % +9.5 Wachstum Nettoumsatz bereinigt um

Währungs- und Akquisitionseffekte in % +7.4 Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) 14'861 15'334 EBITDA in % des Nettoumsatzes 24.2 27.4

Kennzahlen Geschäftsbereich Türen (ungeprüft)

(Geldwerte in CHF 1'000)

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Nettoumsatz 238'813 215'069 Wachstum Nettoumsatz in % +11.0 Wachstum Nettoumsatz bereinigt um

Währungseffekte in % +9.3 Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) 32'556 24'978 EBITDA in % des Nettoumsatzes 13.6 11.6

Kennzahlen Geschäftsbereich Temperierung (ungeprüft)

(Geldwerte in CHF 1'000)

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Nettoumsatz -- 29'7761

1 Entspricht 11 Monaten

Über die Looser Holding AG Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Aktuell sind rund 2'250 Mitarbeitende in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com/)

Über die Arbonia AG Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 8'500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Business Units/Gesellschaften der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima-/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Innentüren. (www.arbonia.com: http://www.arbonia.com/)

Finanzkalender 16. März 2017 Veröffentlichung Geschäfts- und Finanzbericht 2016 29. Juni 2017 Looser Holding AG, 12. ordentliche Generalversammlung

Information

Die ausführlichen geprüften Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2016. Dieser steht Ihnen ab 16. März 2017 unter (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com/) (Investor Relations/Berichte & Präsentationen) zur Verfügung. Unter (http://looserholding.com/medien/medienmitteilungen/: http://looserholding.com/medien/medienmitteilungen/) und (http://looserholding.com/medien/bildmaterial/: http://looserholding.com/medien/bildmaterial/) stehen zudem Mitteilungst ext und Bildmaterial zum Download bereit.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

Christoph Fierz, Delegierter des Verwaltungsrates/CEO

Telefon: +41 (0) 52 244 86 86

Fax: +41 (0) 52 244 86 81

E-Mail: (info@looserholding.com: mailto:info@looserholding.com)

Internet: (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com/)