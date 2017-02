CBL & Associates Properties (ISIN: US1248301004, NYSE: CBL) schüttet eine Quartalsdividende von 0,265 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. April 2017 (Record date: 30. März 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,06 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 10,22 US-Dollar (Stand: 27. Februar 2017) 10,38 Prozent. Die CBL & Associates Properties Inc. ...

