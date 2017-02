The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BS57 XFRA DE0001104677 BUND SCHATZANW. 17/19 0% BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A2AARH3 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/26 BD00 BON EUR N

CA MZ2D XFRA DE000A2DADA2 MAINZ IHS 17/24 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JN3 HSH NORDBANK WINTER 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JP8 HSH NORDBANK WIN FZ 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JR4 HSH NORDBANK MZC 3 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JS2 HSH NORDBANK FZ 2 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US23636BAK52 DANSKE BK 17/20 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US23636BAM19 DANSKE BK 17/22 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LN79 US TREASURY BILL 03/01/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796LR83 US TREASURY BILL 08/31/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US92553PBC59 VIACOM INC. 17/57 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US92553PBD33 VIACOM INC. 17/57 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1533922263 AVERY DENNISON 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1571152781 COBA FIX-FLOAT.17/29 SUB. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1573190946 NED.WATERSCH. 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1573958409 SWEDBANK 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1574068844 RZD CAPITAL 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1574148877 ARDAGH P.FIN./H.17/24REGS BD01 BON EUR N

CA DRH XFRA AU000000DRO2 DRONESHIELD LTD EQ00 EQU EUR N

CA 5CB XFRA CA1353721006 CANADIA.BIOCEUTICAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA AIXE XFRA DE000A2E4085 AIXTRON SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA GOMA XFRA LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO EQ00 EQU EUR Y

CA ELQC XFRA LU1481202775 BNPPE.-M.IB.EO L.C.UETFCE EQ00 EQU EUR Y