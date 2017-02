FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.614 EUR

TEV XETR US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.321 EUR