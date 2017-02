FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ERL1 XFRA US27033X1019 EARTHLINK HLDGS DL-,01

CKQ XFRA US1798951075 CLARCOR INC. DL 1

DX2Y XFRA LU0328476337 DB X-TR.DB HEDG.FD.IN

BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF18,6

XFRA US20341J1043 COMM.SAL.LEA.INC.DL-,0001