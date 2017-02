FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.02.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

SMA XFRA BMG8219Z1059 SMARTONE TEL.HLDGS HD-,10