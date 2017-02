Zürich - Der Nahrungsmittelhersteller Orior hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016 Umsatz und Gewinn gesteigert. Ausserdem wird die Dividende einmal mehr erhöht. Für 2017 rechnet das Management mit weiter anspruchsvollen Rahmenbedingungen.

Der Umsatz stieg im Berichtsjahr um 5,5% auf 527,7 Mio CHF. Dieser Zuwachs ist massgeblich auf die Akquisition der Culinor Food Group per Ende August 2016 und die entsprechende Vollkonsolidierung seit Anfang September zurückzuführen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Auf Stufe EBITDA legte Orior um 5,7% auf 51,5 Mio CHF zu, wobei die Marge das Vorjahresniveau von 9,7% erreichte. Ermöglicht worden sei das durch verstärktes Augenmerk auf das Portfoliomanagement sowie durch das "konsequente Arbeiten an zahlreichen Kosteneffizienzprojekten", heisst es.

Nettogewinn steigt zweistellig

Der Nettogewinn wuchs derweil um ...

